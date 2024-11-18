Что такое 'шаруга': значение слова вас удивит

Среди многообразия украинского языка есть сравнительно малоупотребляемые слова, о значении которых мало кто знает. Например, можете ли вы догадаться, что такое "шаруга"?

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Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила особенности употребления и значения этого слова. На самом деле это заимствование из польского языка.

"Шаругой" или "шаргой" называют непогоду и ветреную погоду. Еще одно значение слова – вьюга.

В словарях отмечается, что польская лексема szarga в значении "вьюга, непогода" связывается с szarpać – разрывать, раздирать.

Встречаются также другие фонетические и словообразовательные варианты:

ша́рґа;

ша́ргавиця – у значенні негода, вітер з дощем і снігом;

шарка́н – сильний вітер, буря.

Слово "шаруга" встречается и в творчестве классиков:

І от в метіль та рик шаруги з обори тут один, там другий помалу виїжджа мужик (Іван Франко).

Кстати, многие колоритные, благозвучные и интересные слова просто исчезли из употребления, оставшись разве что в классической художественной литературе. Что такое "прасунок" и почему значение украинского слова многих удивит – читайте в материале.

Кроме того, после сотен лет уничтожения, запрета, тотальной русификации произошла искусственная замена традиционных слов на "более приемлемые" русские. OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова "репрессировала" советская власть.

Также OBOZ.UA объяснял, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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