Что такое 'прасунок'? Значение украинского слова многих удивит

История украинского языка – это о веках запретов, лингвоцида и русификации. Многие колоритные, благозвучные и интересные слова просто исчезли из употребления, оставшись разве что в классической художественной литературе.

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Например, ныне немногие знают, что когда-то существовало колоритное слово "прасунок". Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила его значение.

"Прасунок" означает беду, беду, неприятность или несчастный случай.

Существовала даже бранная поговорка: нехай йому лихий прасунок! Таким образом, желали кому-то несчастья или невзгод.

Ударение в этом слове следует ставить на второй слог – прасУнок.

Для бою їх спіткав прасунок, Пішли к Енею на вербунок (Іван Котляревський).

Бодай минуло, згинуло що-небудь! Хай пропаде, згине хтось, щось! Хай йому прасунок! (Матвій Симонов).

Кстати, украинцы часто путают схожие по звучанию, но различные по значению глаголы. На самом деле запомнить разницу совсем просто, особенно, если понять отличия с помощью практических примеров. Чем отличаются слова "осваивать" и "усваивать" – читайте в материале.

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