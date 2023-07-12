Имеют ли право работник ЖЭКов вручать повестки во время мобилизации в Украине: разъяснение

В связи с полномасштабной войной, начатой Россией на территории нашего государства, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. Часто военные комиссариаты обращаются в сельские советы, предприятия и коммунальные службы для получения помощи.

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Повестки могут также вручать работники ЖЭКов. Об этом сообщил глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

"Если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Обратите внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость", – отметил адвокат.

Согласно высказыванию Кравца, сотрудник ЖЭК передает военнообязанному повестку и гражданин подписывает документ, в котором указаны дата и время получения повестки, подтверждая таким образом его получение. В случае отказа принять документ, работник ЖЭК должен составить акт об этом со свидетелями.

Однако если коммунальный работник просто поместил повестку в почтовый ящик, такой документ можно проигнорировать.

"В таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку", – добавил специалист.

Так, в сообщениях о вызове начали писать фразу, что сообщения и повестка считаются должным образом врученными через ЖЭК. В то же время адвокат Роман Симутин в своем Youtube-канале отметил, что дворники не могут вручать повестки, в отличие от начальников ЖЭКа.

"Думаю, ставка делается на психологический эффект от получения подобных писем, – заметил он. – Но если вы повестку возьмете и распишетесь, то неважно, кто и когда вам ее вручил".

Напомним, что юристы объяснили, означает ли повестка для уточнения учетных данных отправку на фронт.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему некоторых мужчин вызывают в ТЦК повторно, а также о том, грозит ли наказание за неявку по повестке, которую оставили в дверях или почтовом ящике.

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