IBOX BANK запустил платежи с Apple Pay для держателей карт Visa

Транзакционный банк IBOX BANK сообщает о запуске бесконтактных платежей с Apple Pay для клиентов банка, использующих карты Visa.

Запуск оплат через Apple Pay готовился с начала года и включал в себя длительный период регламентного тестирования. Теперь возможность оплат с Apple Pay доступна клиентам IBOX BANK как через POS-терминалы в торговых точках, так и на сайтах и приложениях в один клик.

"Запуск Apple Pay был очень важной отметкой в нашей дорожной карте инноваций, которые мы внедряем в банке – ведь сейчас клиент, использующий iPhone, ожидает, что возможность оплатить с помощью гаджета будет с ним всегда и везде. Теперь наши карточные продукты выходят на достойный конкурентный уровень", – рассказал директор по инновациям IBOX BANK Дмитрий Яковлев.

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Добавить карту в Apple Pay можно через приложениеWallet на своём IPhone, а также в мобильном приложении IBOX BANK, первый релиз которого планируется уже в сентябре 2021 года. После успешной токенизации ваша карта будет доступна для оплат.

"Apple Pay – это одно из платежных решений, без которого уже невозможно представить себе современное банковское обслуживание. Мы очень благодарны нашим партнерам из международной платежной системы Visa за активное содействие и помощь на каждом этапе запуска. Благодаря этому релизу мы с уверенностью можем запускать новые карточные продукты на базе IBOX BANK", – подчеркнула заместитель начальника Департамента инновационных продуктов АО "АЙБОКС БАНК" Юта Романченко.

Как оплачивать при помощи Apple Pay?

Для оплаты при помощи iPhone с Face ID:

Для использования карты по умолчанию дважды нажмите боковую кнопку.

Посмотрите на iPhone, чтобы пройти аутентификацию с помощью Face ID или введите пароль.

Удерживайте верхнюю часть iPhone рядом с бесконтактным устройством считывания, пока на дисплее не появится надпись "Готово" с галочкой.

Для оплаты при помощи iPhone с Touch ID:

Чтобы использовать карту по умолчанию, положите палец на датчик Touch ID.

Удерживайте верхнюю часть iPhone рядом с бесконтактным устройством считывания, пока на дисплее не появится надпись "Готово" с галочкой.

При оплате на сайтах и в приложениях необходимо нажать кнопку "оплатить с Apple Pay" и подтвердить оплату выбранной картой.

Напомним, на прошлой неделе по результатам первого полугодия 2021 года АО "АЙБОКС БАНК" вошел в топ-5 украинских банков по приросту средств юридических лиц. В июле 2021 года IBOX BANK увеличил уставной капитал с 200 до 281 млн грн, а также запустил Veocard – первую в Украине платежную карту на небанковском рынке вместе с Moneyveo.