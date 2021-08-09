IBOX BANK попал в топ-5 банков Украины по объему средств юрлиц – НБУ

На прошлой неделе финансовое издание "Минфин" опубликовало исследование "Деньги бизнеса в 1 полугодии", в котором рассказало об изменениях в работе банков с юрлицами. По результатам этого исследования, транзакционный банк IBOX BANK вышел на 5 место в Украине по росту объема средств юрлиц.

Данные рейтинга основаны на банковской информации, размещенной на сайте НБУ. В своих квартальных отчетах банк регулярно сообщает о росте средств юрлиц. Так, за второй квартал 2021 года этот показатель вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (с 957,1 млн грн в 2020 до 2,89 млрд грн в 2021 году), а за первый квартал 2021 года рост составил 30,8% по сравнению с первым кварталом 2020-го.

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"Стратегия развития IBOX BANKкак транзакционного банка предполагает комплексную работу с юрлицами по обслуживанию их платежей. Выгодная тарифная политика, качественная техническая интеграция и сопровождение партнеров дают свои результаты: наш банк попал в список тех, кому украинский бизнес доверяет больше всего. Не можем этим не гордиться", – рассказала член Наблюдательного совета АО "АЙБОКС БАНК" Алена Шевцова.

Напомним, в июле 2021 года IBOX BANK увеличил уставной капитал с 200 до 281 млн грн, а также запустил Veocard – первую в Украине платежную карту на небанковском рынке вместе с Moneyveo. Кроме того, банк получил статус абонента-идентификатора системы BankID от Национального банка Украины.