''Где вы были?'' Депутат Одесского облсовета встал на защиту УПЦ МП в Киево-Печерской лавре и заговорил о ''нечисте'' в Украине

Депутат Одесского областного совета Трифон Антов, состоящий во фракции "За майбутнє", заступился за Московский патриархат в Украине. Украинцев, которые протестовали против УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры, он назвал "нечистью".

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На своей странице в Facebook одесский депутат заявил, что люди возле лавры "танцевали и бесились". Кроме того, он начал предъявлять "претензии" Православной Церкви Украины.

Антов обратился к верующим ПЦУ с вопросом "где они были", когда "УПЦ и святые отцы восстанавливали руины".

"У меня вопрос к ПЦУ и этой нечисти, которая танцевала и бесилась возле лавры. Где вы были, когда Украинская Православная Церковь и святые отцы церкви восстанавливали руины, а многие из них в тюрьмах сидели за веру православную, где вы были?" – написал депутат.

Отметим, что Антов не раз отличался странными высказываниями. Например, в 2021 году депутат поверил в одну из конспирологических теорий на счет пандемии коронавируса. Он предположил, что вирус связан с самолетами, распыляющими некое вещество в воздухе.

Он писал, что к нему обращались люди, которые, "видели пролетавшие над их домами самолеты, распылявшие неизвестное вещество". После этого, по его словам, в селах чувствовался запах химии. Также он опубликовал картинку, где написано, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "травит Европу", а ряд стран уже даже подали на нее за это в суд".

Как сообщал OBOZREVATEL, Минкульт еще 10 марта объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения им условий договора аренды. Покинуть территорию национального заповедника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию. Там заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого уже отказано.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании профессиональной деятельности открыто производство.

1 апреля у Киево-Печерской лавры украинцы провели акцию протеста против УПЦ (МП). В митинге приняли участие несколько сотен человек. В то же время священники московского патриархата установили колонки и пытались перекричать оппонентов.