Есть определенные нюансы юридического характера: у Зеленского сделали новое заявление по поводу видео расстрела оккупантами пленного военного

В Офисе президента сообщили, что имя украинского военного, которого российские оккупанты захватили в плен и расстреляли за слова "Слава Украине!", практически установлено. Однако есть определенные юридические нюансы, поэтому публично его пока не объявляют.

Видео дня

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк 10 марта в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. По его словам, имя и фамилию погибшего военнопленного официально озвучит президент Украины Владимир Зеленский.

"Имя практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридическим характером. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", – сообщил Подоляк.

Отметим, что 9 марта руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что экспертизы по установлению имени расстрелянного войсками РФ украинского Героя еще продолжаются. Чиновник отметил, что этим вопросом занимается Служба безопасности и Офис генерального прокурора.

Ранее пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила, что пленным украинским военным, которого оккупанты расстреляли на камеру, предварительно является Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады. А в Региональном управлении Сил ТрО "Север" отметили, что убитый россиянами боец – это воин 163-го батальона 119-й ОМБр ТрО Черниговской области Александр Мациевский.

Однако точное установление личности защитника будет возможно после проведения экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Украину всколыхнуло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.