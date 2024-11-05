УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
930
Как выглядят могилы трех главных актрис 'За двома зайцями', похороненных рядом. Видео

Три самых выдающихся актрис украинского легендарного фильма 1961 года "За двома зайцями" похоронили почти рядом на Байковом кладбище – самом выдающемся в Украине. Маргарита Криницына, Нонна Копержинская и Наталья Наум задавали тон почти всему фильму, та и для украинцев и родных стали важными людьми, поэтому после смерти получили уважение не только в воспоминаниях о киноработах, но и величественных памятниках на кладбище.

Видео дня

Их могилы показали в TikTok и продемонстрировали, какими они были в молодости. Всех их похоронили рядом с мужами.

Маргарита Криницына

Актриса в "За двома зайцями" играла роль Прони Прокоповны Серковны. На могиле памятник создали в виде пленочной киноленты. На одном из кадров предстала и сама Криницына с широкой искренней улыбкой.

Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео
Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео

Нонна Копержинская

Она выступала в роли Секлеты Филипповны Лимарихи. На захоронении Копержинской посадили два дерева калины, которые визуально обрамляют надгробие. Памятник также сделал особенным – на нем оттеснили узор в виде листьев деревьев.

Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео
Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео

Наталья Наум

Актриса в фильме исполняла роль Гали. Ей создали совместное с мужем – Владимиром Денисенко – надгробие. Его сделали в виде мощного креста, которому поклоняются люди.

"На мой вкус, это одно из самых изысканных надгробий на кладбище", – отметила автор видео.

Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео
Как выглядят могилы трех главных актрис "За двома зайцями", похороненных рядом. Видео

Ранее OBOZ.UA писал, что Григорию Чапкису был установлен памятник через три года после смерти хореографа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!