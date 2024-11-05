Как выглядят могилы трех главных актрис 'За двома зайцями', похороненных рядом. Видео

Три самых выдающихся актрис украинского легендарного фильма 1961 года "За двома зайцями" похоронили почти рядом на Байковом кладбище – самом выдающемся в Украине. Маргарита Криницына, Нонна Копержинская и Наталья Наум задавали тон почти всему фильму, та и для украинцев и родных стали важными людьми, поэтому после смерти получили уважение не только в воспоминаниях о киноработах, но и величественных памятниках на кладбище.

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Их могилы показали в TikTok и продемонстрировали, какими они были в молодости. Всех их похоронили рядом с мужами.

Маргарита Криницына

Актриса в "За двома зайцями" играла роль Прони Прокоповны Серковны. На могиле памятник создали в виде пленочной киноленты. На одном из кадров предстала и сама Криницына с широкой искренней улыбкой.

Нонна Копержинская

Она выступала в роли Секлеты Филипповны Лимарихи. На захоронении Копержинской посадили два дерева калины, которые визуально обрамляют надгробие. Памятник также сделал особенным – на нем оттеснили узор в виде листьев деревьев.

Наталья Наум

Актриса в фильме исполняла роль Гали. Ей создали совместное с мужем – Владимиром Денисенко – надгробие. Его сделали в виде мощного креста, которому поклоняются люди.

"На мой вкус, это одно из самых изысканных надгробий на кладбище", – отметила автор видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что Григорию Чапкису был установлен памятник через три года после смерти хореографа.

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