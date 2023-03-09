Продолжаются экспертизы: у Зеленского заявили, что имя расстрелянного оккупантами пленного военного еще не установлено
В Офисе президента Украины сообщили, что имя украинского военнослужащего, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине!" пока не установлено. Сейчас еще продолжаются экспертизы.
Об этом сказал руководитель ОП Андрей Ермак в четверг, 9 марта, передает Бабель. По его словам, после того, как результаты станут известны, о них сообщит глава Службы безопасности Украины Василий Малюк или Генеральный прокурор Андрей Костин.
"Сейчас проходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Этим занимаются Служба безопасности и Офис генерального прокурора. Продолжается экспертиза", – пояснил он.
Отметим, что пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины накануне сообщила, что пленным украинским военным, которого оккупанты расстреляли на камеру, предварительно является Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады. Однако точное установление личности защитника будет возможно после проведения экспертизы.
Связь с защитником исчезла в Донецкой области, в районе Бахмута, еще в начале февраля.
В то же время в Региональном управлении Сил ТрО "Север" отметили, что убитый россиянами боец – это воин 163-го батальона 119-й ОМБр ТрО Черниговской области Александр Мациевский. Он вышел на боевое задание 30 декабря в окрестностях Соледара и погиб.
В рамках обмена телами погибших его тело удалось вернуть. 14 февраля его похоронили в Нежине.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Украину потрясло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.
Между тем, в РФ бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили шабаш, выдвигая циничные версии преступления.
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