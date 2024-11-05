Шантаж, безумные штрафы и 'рабский' контракт: экс-участницы 'Холостяка' рассказали о закулисье шоу

После премьеры первого эпизода реалити-шоу "Холостяк", состоявшейся 1 ноября, бывшие участницы из разных сезонов романтического проекта решили рассекретить тайны из закулисья. По словам девушек, они сталкивались с шантажом от членов съемочной команды и подписывали "рабские" контракты.

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Неожиданными сторонами реалити красавицы поделились на YouTube-канале Марички Довбенко "У ліжку". Блогер была участницей "Холостяк 13", главным героем которого стал Александр "Терен" Будько, однако покинула проект после первой встречи с ветераном российско-украинской войны.

Победительница первого сезона реалити-шоу свиданий Александра Шульгина поделилась своим опытом участия в программе. По словам девушки, в ходе съемочного процесса она часто получала указания от персонала.

"Мне говорили пойти на балкон, вывести холостяка и поцеловать его. Я сказала: "Вы что, ту-ту? Я не буду такого делать!". Потом другим девушкам говорили прыгать в снег. Кто-то это делал, а кто-то нет. У нас была возможность отказаться, однако нам угрожали, что выгонят из шоу", – высказалась Шульгина.

Заговорила о впечатлениях от реалити и бывшая участница 12 сезона "Холостяка" Анастасия Кузьмицкая. Она выразила свое мнение о контракте, который подписывают все конкурентки.

"Когда я направила документ своему адвокату, она просто засмеялась и сказала мне: "Девочка, ты влипла". То есть это просто рабские условия, а не контракт, защищающий две стороны. Это документ, который полностью позволяет им делать все, что они хотят, при этом не сталкиваясь ни с какими последствиями. Ты подписываешься под одним важнейшим пунктом – ты согласна со всеми условиями. Все! Со мной контракт заключали почти на коленях", – отметила Кузьмицкая.

По словам экс-участницы 12 сезона, даже после завершения съемок проекта девушки не сразу могли проститься с шоу. Украинка отметила, что по условиям контракта, если разработчикам "Холостяка" нужно присутствие девушки на том или ином событии, она не может отказаться.

"За каждое непоявление автоматически получаешь штраф, кажется 100 тысяч гривен. Так было в моем контракте", – рассказала девушка.

Сама же владелица канала Маричка Довбенко отметила, что пока не может поделиться опытом участия в проекте. Блогерша только призналась, что это обойдется ей слишком дорого.

"Я просто как вышла, хотела кричать о том, что я там увидела. Потом я открыла контракт и поняла, что это очень дорого. Это будет самый дорогой крик в моей жизни", - рассказала девушка.

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