Современная сказка в сердце Карпат: проект Mandra Morion стал сенсацией в украинском туризме и инвестировании

Представьте, что вы просыпаетесь вместе с солнцем в сердце украинских Карпат, а впереди ждут дни, полные незабываемых впечатлений, полного релакса и вкусной еды. Это кажется мечтой, однако такая возможность уже существует – в коттеджном городке Mandra Morion, который объединил в себе природные ландшафты, современный дизайн и лучшие традиции заботы о клиентах.

Видео дня

OBOZ.UA предлагает более подробно познакомиться с новым для Украины форматом отдыха. Это уникальный проект, предлагающий комфортное проживание и выгодные условия для инвесторов, ведь комплексное управление осуществляет компания Ribas Hotels Group, ставшая стандартом качества в Украине.

Современная сказка среди величественных горных хребтов

Комплекс расположен среди дикой природы на высоте 900 м в Микуличине Ивано-Франковской области, в 15 минутах от железнодорожных станций "Татаров-Буковель" и "Яремче" и в 25 минутах от курорта Буковель.

Подъем по крутой горной дороге можно назвать первым увлекательным впечатлением для отдыхающих. Там легко можно встретить лесных обитателей (не только зайцев и лис, а даже косуль), а еще увидеть все оттенки смешанного леса и насладиться целебным карпатским воздухом.

На вершине же вас ждут 20 современных двухместных домиков, органично вписывающихся в местные пейзажи и одновременно предлагающих максимальный комфорт. Каждый из них оборудован современной системой климат-контроля, большой кроватью, панорамными окнами и террасой с мебелью.

Дизайнерский ремонт и удобство коттеджей способны поразить даже самых взыскательных клиентов.

Все домики спроектированы так, что рассветы можно встречать прямо в постели. Восход солнца над вершинами и горная тишина – впечатления, которые Mandra Morion дарит без дополнительной платы, и которые точно запомнятся на всю жизнь.

Кроме коттеджей, комплекс располагает собственным рестораном – завтраки с видом на горы включены в стоимость проживания.

Также в распоряжении гостей бассейн, чаны с гидромассажем, паркинг с зарядкой для электромобилей, видовая качель, места для барбекю, игровая комната и детская площадка.

Mandra Morion с радостью примет вас с животными, а также при необходимости организует трансфер. Семьям с детьми следует учесть, что в комплексе по соображениям безопасности действует ограничение по возрасту – 6+.

Инста-локация и аesthetic на каждом шагу

Mandra Morion отлично подойдет для создания контента для блогов, социальных сетей и личного архива.

Стильные коттеджи, величие гор, огни ночного Микуличина внизу, солнечные и туманные рассветы – такое редкое сочетание точно обеспечит вам положительные отзывы в сети.

Фирменные подушки с надписью "Ти серед зірок", мотивационные фразы на зеркале, дрип-кофе для уютного утра – так выглядит коттедж внутри.

Особое внимание привлекает напоминание о важности донатов на ВСУ.

Комплекс является ярким примером глэмпинга (гламурного кемпинга), действующего по принципу "убежать от цивилизации, но остаться с ее благами".

Кроме того, коттеджи на вершине горы дарят уникальную возможность побыть наедине со своими мыслями, устроить инстаграмное путешествие с друзьями или просто провести драгоценное время с родными и близкими.

Забота о гостях – на первом месте

В Mandra Morion приоритетом сделали постоянную и качественную связь с клиентами. Просьбы, которые можно передать с помощью мессенджера, оперативно выполняет профессиональный персонал.

По словам CEO Ribas Hotels Management Юлии Косенко, команду Mandra Morion подбирали очень тщательно и она состоит из специалистов, ранее положительно показавших себя на других объектах гостиничной группы.

"Мы не жалеем времени и средств на организацию обучения по сервису. И для управляющих в том числе, чтобы они могли передавать знания дальше. Многие смотрят на нашу компанию, как на пример сервисной компании. Мы действительно создаем крутой сервис для наших гостей. Сервис, о котором говорят. И это правильно, ведь сервис – это то, что мы продаем", – поделилась она.

Ribas Hotels Group создала проект "Всеукраинская школа гостеприимства" и даже получила грант на это. Также компания организовала в Буковеле курсы администраторов.

"Хотим обучать и переквалифицировать людей. Делать из них настоящих специалистов. Мы хотим создать wow-сервис, поэтому должны понимать, какой опыт получают наши гости в других отраслях или бизнесах", – рассказала Косенко.

Вперед к впечатлениям

Еще одной новацией Mandra Morion является меню впечатлений.

"Мы хотим, чтобы у нас в штате был человек – менеджер по впечатлениям. Он будет заставлять гостей получать новые впечатления. Да-да, заставлять. Дело в тем, что большинство наших гостей достаточно пассивны, не любят куда-то ходить, что-то делать… Поэтому мы иногда говорим им: в 12 ждем вас на рецепции. И проводим для них путешествие, устраиваем чайную церемонию, обучаем гуцульскому кунг-фу", – восторженно рассказала Косенко.

Действительно, выбор впечатлений в комплексе очень разнообразен. Это SPA на открытом воздухе, экофотосессия, конная прогулка, тур на квадроцикле, медитация, йога-нидра, рыбалка и другие не менее интересные занятия.

Если же гости настроены на путешествия, в Микуличине находится Чемеговский каньон, где проходили съемки нашумевшего фильма "Довбуш". Природный объект с живописной голубой лагуной давно является излюбленным местом для фотосессий.

"Mandra Morion имеет свое уникальное предложение. Здесь можно выдохнуть и перезагрузиться. Здесь, если выйти утром или вечером на улицу и прислушаться, можно услышать настоящую тишину. И для гостей это настоящий кайф", – поделилась СЕО Ribas Hotels Management.

Новое слово в инвестировании: как это работает

Mandra Morion – это не только об отдыхе, но и об разумном вложении средств. Каждый домик – выгодная инвестиция, приносящая стабильные дивиденды.

"Модель инвестирования в домики наших гостиничных комплексов работает так, – рассказала детали Косенко, – сначала инвесторы вкладывают средства в строительство, а когда домик готов – подписывают с нами договор об управлении. Мы технически принимаем объект и операционно им управляем. Как управляющая компания , мы получаем процент от чистой прибыли, а между собственниками распределяется чистая прибыль. Инвесторы ежемесячно получают финансовый отчет. Дивиденды мы выплачиваем раз в квартал".

По словам исполнительного директора, как правило, это 10-12 процентов годовых. По результатам первого квартала работы гостиничного комплекса Mandra Morion доходность для инвесторов достигла 15%.

Каждый инвестор имеет право на определенное количество дней, указанное в договоре, бесплатного отдыха в домике, в который вложил средства. А уже с 1 января 2025 г. для инвесторов начнет действовать новая программа лояльности, согласно которой инвестор сможет конвертировать дни бесплатного проживания в другие отели сети Ribas. Как в Украине, так и в Польше и на Бали.

Показатели работы Mandra Morion достаточно высоки: загруженность объекта за адаптационный период работы в первые три месяца составила 59%. В высокий сезон (июль-август) она достигла 69%. Общая прибыль гостиницы на 26% больше планового показателя.

Строительством комплекса занималась компания MBA Development, которая уже 10 лет ведет деятельность на западе Украины, имеет 28 объектов в Ивано-Франковской области и может похвастаться построенными 40000 м².

Кроме Mandra Morion, компания строит еще два современных комплекса в Микуличине.

Agate Resort & Spa – это коттеджный городок, расположенный рядом с лесом. Он включает 37 коттеджей, строящихся в несколько этапов. Комплекс, открытие которого запланировано на февраль 2025 года, имеет паркинг, SPA, ресторан и предлагает круглосуточное обслуживание.

Agate Resort & Spa идеально подходит для семейного отдыха. Возле каждого домика есть собственный дворик с бассейном.

Malahit Resort & Spa – комплекс общей площадью 4,5 га, расположенный в 15 минутах от центра села Микуличин на живописной местности с горным рельефом. Он строится в три очереди и имеет свободные объекты для инвестирования.

Управлять обоими комплексами будет также Ribas Hotels Group.

Основатель и руководитель MBA Development Максим Бартко рассказал, какая общая концепция их комплексов для отдыха: "Мы гордимся нашими проектами и радуемся, когда они доставляют людям удовольствие и вдохновляют их. Для нас приоритетно то, чтобы инвестор, инвестирующий в наши проекты, получил хорошие дивиденды, а конечный клиент, который приедет отдыхать – был доволен".

Бартко подчеркнул, что для них важно строить жилье и отели, гармонично вписывающиеся в среду и соответствующие местным традициям и эстетике застройки. При строительстве компания строго следит за сохранностью деревьев.

В каждом комплексе широко использован камень и дерево, что очень характерно для Карпат.

В качестве декора установлены статуи-бабы, стилизованные под образцы камнерезного искусства разных исторических периодов Украины. Они напоминают всем известные половецкие и скифские каменные бабы.

Также девелоперы по MBA Development уделили значительное внимание свету в своих коттеджах.

"Если у Mandra Morion окна повернуты к восходу солнца, то в Agate Resort & Spa окна расположены с трех сторон, чтобы можно было в полной мере наблюдать за окружающей природой", – уточнил Бартко.

"Мы хотим, чтобы клиент, приехав в Карпаты, почувствовал себя на лоне природы, среди невероятной красоты гор", – резюмировал Бартко.