Помните, как началось падение китайской экономики? Банкротом стала крупнейшая в стране строительная компания Evergrande, которая набрала долгов на 210 миллиардов долларов. но не смогла с ними расплатиться. В водоворот от ее затопления косяком полетели другие строительные компании, некоторые банки и много кто еще. В результате Китай утратил мотор развития своей экономики и постепенно сползает в тяжелейший кризис.

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Так вот, в России на неделе появилась своя Evergrande - самая большая в стране строительная компания "Самолет". Ее акции обвалились в три раза, топ-менеджмент быстрее всех продает акции за любую цену. Долгов у нее поменьше - несколько сот миллиардов рублей, но все-таки РФ и не Китай.

Отдавать долги "Самолету" нечем. Он строил сотни домов в надежде на поток покупателей с льготной ипотекой. Строил не на свои деньги, а на заемные. Теперь вот льготную ипотеку отменили - покупатели моментально исчезли. А задранная до 21 процентов ставка ЦБ заставляет го выплачивать банкам аболютно конские проценты по ранее взятым кредитам.

Спасти "Самолет" никакой реалистичной возможности нет. Когда он обрушится, будут и обманутые дольщики, и разоренные банки, и спад в металлургии и строительном бизнесе.

Кроме того, сейчас выясняется, что финансовое положение остальных игроков на рынке тоже очень шаткое. Вполне вероятно, что уже зимой косяком пойдут банкротства строительных компаний. Эта отрасль в огромной опасности сейчас.

Российская экономика дышит на ладан. В 25 году она начнет разрываться и рассыпаться на многих направлениях одновременно.

Нужно продержаться до этого момента.