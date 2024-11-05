"Конечный предварительный" означает, что этот расклад — последний перед выборами.

Видео дня

Обобщая разнообразные опросы первых дней ноября, можно сделать следующий вывод:

чтобы выиграть, Харрис нужно выполнить одновременно три условия —

1) сохранить своё преимущество во всех тех штатах, где оно уже есть, включая шаткое в Мичигане;

2) победить в Пенсильвании;

3) победить в Висконсине.

Всё это возможно. Получится — станет президентом. Не получится хотя бы что-то — будет петь вместе со всеми "трам-пам-пам".