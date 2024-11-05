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Блог | Харрис — Трамп: конечный предварительный расклад даже без единой цифры
"Конечный предварительный" означает, что этот расклад — последний перед выборами.
Обобщая разнообразные опросы первых дней ноября, можно сделать следующий вывод:
чтобы выиграть, Харрис нужно выполнить одновременно три условия —
1) сохранить своё преимущество во всех тех штатах, где оно уже есть, включая шаткое в Мичигане;
2) победить в Пенсильвании;
3) победить в Висконсине.
Всё это возможно. Получится — станет президентом. Не получится хотя бы что-то — будет петь вместе со всеми "трам-пам-пам".
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