Голубовская: в Украину поставляли просроченные лекарства для онкобольных детей

Онкобольным детям в Украине поставлялись просроченные лекарства – такого не было ни при одном коррупционере, заявила врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская.

Как сказала она в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", в сфере международных закупок медпрепаратов всегда есть коррупция. Для того чтобы этого не было, нужно, чтобы работали антикоррупционные органы, подчеркнула врач (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я к депутатам обращаюсь: "Вы же народные депутаты государства Украина! Вы можете довести дело с международными закупками до конца?" – заявила она.

Голубовская уточнила, что договоры с международными организациями засекречены.

"Даже народные депутаты не могут их взять и почитать. Так это вопросы не к международным организациям – они деньги зарабатывают, какая им разница: в Зимбабве зарабатывать или Украине? Какая страна позволит вот такой беспредел, там они и будут зарабатывать. Это вопрос к тем, кто подписал эти договоры", – сказала эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Голубовская осудила тайную вакцинацию украинских политиков от COVID-19, связав этот скандал с "национальной традицией – спасайся, кто может".