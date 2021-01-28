Жестокое избиение украинца в Париже: появились детали о состоянии Юры и скандале с "торговлей людьми"
Французские правоохранители задержали уже девятерых участников молодежной банды, которая напала и жестоко избила 15-летнего украинца Юрия в Париже. К тому времени мальчик перенес уже вторую операцию и продолжает приходить в себя.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.Юра идет на поправку
"Уже утром [27 января] позвонили знакомые оттуда и сказали, что задержали 9 человек из 14. Пока не могу комментировать подробности, но задержания действительно есть", – сказала тетя мальчика Ирен.
Всех подростков обвиняют в покушении на убийство, участие в преступном сообществе и групповой краже с применением насилия. Они взяты под стражу.
Также на днях Юрию была проведена уже вторая операция, после которой он пришел в сознание.
"Я уже с ним даже разговаривала, спрашивала у него, как дела. Конечно, он разговаривает с трудом после таких травм, но радует, что говорит и двигается. Уже даже сам попросил кушать. Пока врачи не рекомендуют задавать Юре вопросы о том, что с ним произошло, это может ему навредить. Его уже из реанимации перевели в обычную палату. Теперь мама может ночевать там, а не сидеть все время на стульчике", – говорит Ирен.
Неравнодушные люди присылают семье открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления Юрию. Его мама благодарит за поддержку в это трудное время.
Что касается сообщений во французской прессе о том, что украинец якобы был связан с парижской группировкой и мог участвовать в молодежных разборках, то родственница говорит, что впервые об этом слышит: "Мы читали, конечно, но я впервые о таком слышу. И комментировать не буду".
К слову, никаких официальных заявлений о связи подростка с этими группировками полиция не делала.
Также местные СМИ писали, что мама мальчика Наталья Фаргат-Крученик якобы замешана в незаконной работе и торговле людьми. Десятки украинок обвинили женщину в том, что она якобы устроила их на работу во Франции, но не заплатила, – утверждали французские журналисты.
"У сестры там во Франции своя фирма давно существует. У них разные направления работы. Они занимаются сервисом для туристов. Там и билеты покупают, и экскурсии заказывают. А эти женщины занимались уборкой комнат. Просто она их уволила не так, как они хотели, они не смогли встать на биржу. Получается, свои же украинки и обвиняют сестру. Это очень неприятно. Сейчас этим делом занимается адвокат. Думаю, в ближайшее время все эти неправдивые факты будут оспорены", – говорит Ирен.
История мамы не имеет к избиению ее сына никакого отношения, но почему-то именно сейчас французская пресса написала об этом.
Напомним, 15 января в 15-м округе Парижа десяток подростков с битами и железными прутьями напали на украинца возле торгового центра и жестоко его избили. Мальчик с тяжелыми травмами попал в реанимацию.
По словам его мамы, у Юрия множественные переломы конечностей, ребер, а главное, в нескольких местах переломы черепа, также повреждены глаза. Он долгое время находился в медикаментозном сне после первой операции.
Возможно, украинец стал жертвой разборок между молодежными группировками Парижа и предместий. Бандиты были из пригорода. Также они хвастались в соцсетях содеянным, выставляли фото окровавленного телефона украинца и свои орудия.
Этот случай очень возмутил жителей Франции, также на него обратили внимание мэр Парижа Анн Идальго и президент Украины Владимир Зеленский.