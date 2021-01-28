Жестокое избиение украинца в Париже: появились детали о состоянии Юры и скандале с 'торговлей людьми'

Французские правоохранители задержали уже девятерых участников молодежной банды, которая напала и жестоко избила 15-летнего украинца Юрия в Париже. К тому времени мальчик перенес уже вторую операцию и продолжает приходить в себя.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Уже утром [27 января] позвонили знакомые оттуда и сказали, что задержали 9 человек из 14. Пока не могу комментировать подробности, но задержания действительно есть", – сказала тетя мальчика Ирен.

Всех подростков обвиняют в покушении на убийство, участие в преступном сообществе и групповой краже с применением насилия. Они взяты под стражу.

Также на днях Юрию была проведена уже вторая операция, после которой он пришел в сознание.

"Я уже с ним даже разговаривала, спрашивала у него, как дела. Конечно, он разговаривает с трудом после таких травм, но радует, что говорит и двигается. Уже даже сам попросил кушать. Пока врачи не рекомендуют задавать Юре вопросы о том, что с ним произошло, это может ему навредить. Его уже из реанимации перевели в обычную палату. Теперь мама может ночевать там, а не сидеть все время на стульчике", – говорит Ирен.

Неравнодушные люди присылают семье открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления Юрию. Его мама благодарит за поддержку в это трудное время.

Что касается сообщений во французской прессе о том, что украинец якобы был связан с парижской группировкой и мог участвовать в молодежных разборках, то родственница говорит, что впервые об этом слышит: "Мы читали, конечно, но я впервые о таком слышу. И комментировать не буду".

К слову, никаких официальных заявлений о связи подростка с этими группировками полиция не делала.

Также местные СМИ писали, что мама мальчика Наталья Фаргат-Крученик якобы замешана в незаконной работе и торговле людьми. Десятки украинок обвинили женщину в том, что она якобы устроила их на работу во Франции, но не заплатила, – утверждали французские журналисты.

"У сестры там во Франции своя фирма давно существует. У них разные направления работы. Они занимаются сервисом для туристов. Там и билеты покупают, и экскурсии заказывают. А эти женщины занимались уборкой комнат. Просто она их уволила не так, как они хотели, они не смогли встать на биржу. Получается, свои же украинки и обвиняют сестру. Это очень неприятно. Сейчас этим делом занимается адвокат. Думаю, в ближайшее время все эти неправдивые факты будут оспорены", – говорит Ирен.

История мамы не имеет к избиению ее сына никакого отношения, но почему-то именно сейчас французская пресса написала об этом.