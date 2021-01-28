Избитый в Париже украинец не был известен полиции – посольство
Жестоко избитий в Париже украинский подросток Юрий ранее не был известен правоохранительным органам.
Как сообщило в Facebook посольство Украины во Франции, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее отмечали некоторые СМИ.
Кроме того, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки.
Утром 28 января в городе Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание 8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего, которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. Арестованные были помещены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.
Согласно расследованию судебной полиции, украинский подросток стал жертвой нападения из мести представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванва.
В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, говорится, что у Юрия присутствовало интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
камеры наблюдения зафиксировали избиение Юрия. На кадрах видно, как парня добивают лежащим на земле.
Близкие подростка рассказали, что его били "со страшной жестокостью". С тяжелыми травмами он попал в реанимацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что злоумышленники должны оказаться в тюрьме.
Мальчика также поддержал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн.
Стало известно, что Юрий начал приходить в себя, открыл глаза и сказал первое слово в больнице.