Избитый в Париже украинец не был известен полиции – посольство

Жестоко избитий в Париже украинский подросток Юрий ранее не был известен правоохранительным органам.

Как сообщило в Facebook посольство Украины во Франции, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее отмечали некоторые СМИ.

Кроме того, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки.

Утром 28 января в городе Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание 8 несовершеннолетних и одного совершеннолетнего, которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. Арестованные были помещены под стражу по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи.

Согласно расследованию судебной полиции, украинский подросток стал жертвой нападения из мести представителей банды RD4 после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванва.

В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, говорится, что у Юрия присутствовало интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.

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