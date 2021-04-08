Антициклон "Пегги" принесет в Украину резкое потепление: появился свежий прогноз погоды

В Украину 9 апреля наконец придет настоящая весенняя теплая погода, благодаря южному антициклону "Пегги".

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, в пятницу максимальная температура воздуха поднимется до +7 ...+11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер принесет в большинство областей еще более высокие градусы +12...+18.

"В ночные часы каверзные небольшие мыши-"минусы" еще будут раздражать дневных "плюсов"-котов, но это уже смешные и бесполезные потуги. Все равно весна накроет их своей пушистой лапой", – написала Диденко.

Она уточнила, что антициклон поспособствует установлению 9 апреля в Украине сухой солнечной погоды, лишь ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.

В Киеве в последний рабочий день недели будет сухо и также потеплеет до +10 градусов. А на выходные температура в столице повысится еще больше – до +13...+17 градусов.

Между тем пресс-служба Укргидрометцентра сообщила в Facebook, что утро 8 апреля был морозным в большинстве европейских стран. А 7 апреля в Словении даже был побит национальный рекорд – температура воздуха на метеостанции Nova Vas (718 м над уровнем моря) снизилась до -20,6 градусов.

"Напоминаем, что такая холодная погода в Европе вызвана мощным арктическим вторжением, то есть поступлением холодного воздуха из Арктики", – объяснили метеорологи.

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