Антициклон "Пеґґі" принесе в Україну різке потепління: з'явився свіжий прогноз погоди

В Україну 9 квітня нарешті прийде справжня весняна тепла погода завдяки південному антициклону "Пеґґі".

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Згідно з її прогнозом, у п'ятницю максимальна температура повітря підніметься до +7 ...+11 градусів, а протягом суботи-неділі південно-західний вітер принесе у більшість областей ще вищі градуси +12...+18.

"У нічні години каверзні невеликі миші-"мінуси" ще дратуватимуть денних "плюсів"-котів, але це вже смішні й даремні потуги. Все одно весна накриє їх своєю пухнастою лапою", – написала Діденко.

Вона уточнила, що антициклон зумовить 9 квітня в Україні суху сонячну погоду, лише найближчої ночі на Приазов'ї очікується невеликий дощ.

У Києві в останній робочий день тижня буде сухо і також потепліє до +10 градусів. А на вихідних температура у столиці підвищиться ще більше – до +13...+17 градусів.

Тим часом пресслужба Укргідрометцентру повідомила у Facebook, що ранок 8 квітня був морозним у більшості європейських країн. А 7 квітня у Словенії навіть було побито національний рекорд – температура повітря на метеостанції Nova Vas (718 м над рівнем моря) знизилась до -20,6 градусів.

"Нагадуємо, що така холодна погода у Європі спричинена потужним арктичним вторгенням, тобто надходженням холодного повітря з Арктики", – пояснили метеорологи.

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