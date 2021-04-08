Синоптики предупредили о сходе лавин в Карпатах. Карта

В Украине метеорологи предупредили об опасности схода снежных лавин в Украинских Карпатах.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, снеголавинная опасность 3-го уровня будет наблюдаться 7-8 апреля.

"В связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и среднегорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Напомним, что погода в Украине в четверг, 8 апреля, будет преимущественно солнечной и ясной, за исключением нескольких областей, где пойдет дождь.

Также синоптики сообщили, что очередное похолодание, которое пришло в Украину, закончится уже в воскресенье, 11 апреля. Снег сменится дождем, но температура воздуха пойдет вверх. С середины апреля можно ожидать настоящего весеннего тепла, но погода на майские праздники и Пасху вряд ли порадует.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на апрель и май в Украине.