Тепло вернется, но весна будет нестабильной: синоптики уточнили погоду до Пасхи и майских праздников

Очередное похолодание, которое пришло в эти дни в Украину, закончится уже в воскресенье, 11 апреля. Снег сменится дождем, но температура воздуха пойдет вверх. С середины апреля можно ожидать настоящего весеннего тепла, но погода на майские праздники и Пасху вряд ли порадует.

О том, как будут меняться погодные условия в ближайшие недели, разбирался OBOZREVATEL.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал OBOZREVATEL, что текущий период похолодания связан с тем, что через территорию Украины идет холодный воздушный фронт. "Он начал путешествие по нашей стране 6 апреля, и вызвал осадки. Преимущественно мокрый снег в западных и центральных областях, частично на севере", – уточнил он.

По этой причине в течение нескольких следующих дней ночная погода в Украине будет достаточно холодной – от -3 до +3 градусов в зависимости от территории. "Основное похолодание коснется северо-западной половины Украины, где ночные температуры будут отрицательными. Но днем очень холодно не будет – от +8 до +15 градусов", – сказал Мурмыло.

Что касается снега, то 7 апреля был последний снежный день для жителей Житомирской и Винницкой областей. Дальше осадки если и будут, то исключительно в виде дождя, а еще позже осадки вообще прекратятся, сообщил синоптик.

Уже 11 апреля холодный фронт покинет территорию страны, ему на смену придет теплая воздушная масса, и начнется постепенное повышение температуры. При этом возможны небольшие дожди и сильный ветер.

Потепление сперва придет на восток страны. "Там уже с 11 апреля будет +15 и выше градусов", –отметил Мурмыло.

На остальную территорию Украины потепление придет чуть позже, после 12 апреля.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что и апрель, и май в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.

"Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас – каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду", – заметила она.

По словам ученой, перелом в погоде уже произошел – "и зима кончилась, и весна началась", но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

"Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", – сообщила она.

По словам Мартазиновой, погода на майские праздники и на Пасху, которую христиане восточного обряда (православные) встретят 2 мая, вряд ли будет по-весеннему теплой. Очередной прохладный период начнется еще в конце апреля.

"Ошибка долгосрочного прогноза – плюс-минус два дня. Но пока что видно, что всю неделю до Пасхи погода будет вялая, с осадками. Осадки незначительные, но все равно они не будут создавать весеннего настроения. По-видимому, в день Пасхи температура может даже чуть-чуть понизиться, Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", – спрогнозировала она.

Но сразу после Пасхи погода порадует настоящим весенним теплом, продолжила синоптик. В целом май будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.

"Неделя после Пасхи будет очень хорошая. Но май тоже пойдет не очень активно. Он прижимается к тем нормам, которые были в 1961-1990 годы", – уточнила она.