Синоптики предупредили украинцев о похолодании и дождях в четверг

Погода в Украине в четверг, 8 апреля, будет преимущественно солнечной и ясной, за исключением нескольких областей, где пойдет дождь.

Такая информация обнародована на сайте Украинского гидрометцентра. Также по стране похолодает (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут местами в западных и северных областях. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью в западных, северных и центральных областях снизится от 2 тепла до 2 мороза, на юге и востоке +5… +8. Днем по Украине ожидается от 5 до 9 тепла.

В Киеве в четверг будет ясно, ночью от 0 до 2 тепла, днем +7… +9.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля Львовскую область засыпало снегом. В регионе из-за ухудшения погодных условий временно ограничивали движение на части автодорог для большегрузного транспорта.