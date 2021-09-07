'Україна має талант', 'Холостячка-2' и 'Танці з зірками': дата выхода громких ТВ-шоу осени и где смотреть

Эта осень будет богата на премьеры – каналы один за другим ринулись снимать интересные шоу и сериалы после окончания локдауна. Первым зрителей порадовали ТРК Украина с долгожданной премьерой "Співають всі!" и "1+1" – сериалом "Моя любимая Страшко".

На подходе "Україна має талант" на СТБ и "Адская кухня" на Новом канале. OBOZREVATEL сделал подборку самых громких премьер украинского телевидения этой осени.

1. Танці з зірками

Где и когда смотреть премьеру: в воскресенье, 5 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1".

В начале сентября вышел пятый юбилейный сезон шоу "Танці з зірками", в котором самые известные исполнители, актеры и спортсмены Украины будут соревноваться в умении танцевать.

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Среди участников Melovin, Александра Зарицкая, Джамала, Фагот и многие другие. Также изменился состав жури – к Владу Яме и Екатерине Кухар присоединился герой первого сезона украинского "Холостяка" Макс Чмерковский.

2. Адская кухня

Где и когда смотреть премьеру: в понедельник, 6 сентября, в 19:00 на Новом канале.

В новом сезоне кулинарного шоу 20 поваров будут соревноваться за звание Бога или Богини кулинарного Олимпа, а также главный приз – 300 тысяч гривен и должность в ресторане Публицист шефа Алексея Якутова.

Сушефами женской и мужской команды станут опытные повара Елена Жаботинская и Никита Ефанов, а главным официантом – шоумен Сергей Середа.

Проект снимался полгода назад специально для осеннего сезона.

3. Маскарад

Где и когда смотреть премьеру: 18 сентября в 20:20 на телеканале 1+1.

Во второй половине сентября на телеэкраны выйдет второй сезон костюмированного шоу "Маскарад", где будут соревноваться две звездные команды за право первыми отгадать реальное имя супергероя.

Капитаном первой команды станет Юрий Ткач, а его соратницами будут Маша Ефросинина и Юлия Санина. Против них будет бороться команда Игоря Ласточкина с Ириной Билык и Владимиром Дантесом.

Героями шоу стали: Арлекин, Гусыня Хозяйка, Попугай из Рио, Бабайка, Кошка, Нептун, Медуза Горгона и Мотанка.

4. Україна має талант

Где и когда смотреть премьеру: осенью на телеканале СТБ.

К 30-летию Независимости Украины телеканал СТБ решил перезапустить культовое талант-шоу. Ведущим шоу стал Григорий Решетник, который два года мечтал об этом проекте.

Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ведущая диджитального бекстейдж-шоу – певица Jerry Heil. Также в этом сезоне "Україна має талант" среди приглашенных судей окажутся олимпийские чемпионы страны.

Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и откроют новые имена.

5. Холостячка-2

Где и когда смотреть премьеру: в пятницу, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Первый сезон романтического реалити-шоу "Холостячка" завоевал сердца многих телезрителей. Миллионы украинцев следили за тем, как складывались отношения Ксении Мишиной и Эллерта, а после шоу – за тем, как они развивались.

Во втором сезоне Холостячкой станет певица Злата Огневич. По ее словам, она пришла в проект с серьезными намерениями и готова построить на шоу серьезные отношения с будущим партнером.

6. Кава с кардамоном

Где и когда смотреть премьеру: осенью на телеканале СТБ.

Осенью состоится премьера десятисерийной экранизации исторического романа Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

Сериал в жанре историческая драма расскажет о запретной любви дочери священника Анны и статного польского шляхтича Адама. На пути к их любви встанут не только огромная разница в возрасте, но и осуждение со стороны семьи и общества.

Сериал также стоит посмотреть из-за реалий жизни Львова 19 века и известных актеров: Елены Лавренюк (11 детей из Моршина), Павла Делонга (Список Шиндлера), Тараса Цымбалюка (Крепостная) и многих других.

7. Крепостная. Жадана любовь

Где и когда смотреть премьеру: в ноябре 2021 на телеканале СТБ.

Уже в ноябре 2021 зрители увидят долгожданное продолжение истории Екатерины Вербицкой и жителей усадьбы Червинка.

Третий сезон поднимет важные феминистические проблемы. Женские персонажи будут бороться не только за любовь, но и за право жить так, как им хочется.

Также изменится место действия сериала. Сюжет получит продолжение в Киеве. Создатели "Крепостной" воссоздали много исторических локаций украинской столицы.

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