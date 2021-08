Зибров, Бронюк, Матвиенко: стали известны имена всех звездных судей шоу "Співають всі"

В субботу, 21 августа, в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьерный выпуск вокального шоу "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now. В "сотню" звездных судей вошли Павел Зибров, Тоня Матвиенко, Виктор Бронюк, Наталья Фалион, Дмитрий Каднай, Аурика Ротару, Евгений Хмара и Алена Геребенюк.

Капитан "сотни" звездных экспертов, певица Наталья Могилевская, уверена, что этот проект покорит сердца зрителей, ведь в нем соберутся несколько поколений, которых объединит единая цель – новая музыка и открытие талантов. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"У нас случаются споры относительно всего: внешнего вида, цвета носков, прически, слов, которые были сказаны... Мы понимаем, что все музыкальные фестивали были придуманы для обмена культурами, привычками, манерами, наработанными крутыми достижениями. И вот это происходит здесь", – поделилась своими размышлениями Могилевская.

Солист группы KADNAY Дмитрий Каднай признается – атмосфера шоу с первого дня покорила его, ведь здесь присутствует все: яркие декорации, люди, по которым он успел соскучиться за период карантина, и талантливые участники.

Певица Тоня Матвиенко, не раздумывая, согласилась участвовать в шоу "Співають всі!". А потом еще и узнала, что компанию ей составят мама и супруг.

Народная артистка Украины Аурика Ротару тоже с большим интересом присоединилась к звездной "сотне". Певица обещает помогать и поддерживать начинающие таланты, которые покорят ее глубиной и душевностью.

"Даже не думайте, что я буду постоянно нажимать на кнопку! С чего бы это?! Мы все-же представители старой школы, а это значит, что прежде будем искать голос, талант, мелодичность, чувство ритма и харизму. Но всего может и не быть, главное – харизма, увижу юношу или девушку и просто не смогу не нажать на кнопку – такое тоже возможно", – объяснил свою точку зрения певец Павел Зибров.

Оперная певица, солистка Киевской опери Алена Геребенюк надеется найти на шоу "Співають всі!" артистов с хорошими вокальными данными.

А вот солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталия Фалион признается – ей будет непросто судить талантливых исполнителей.

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк не впервые находится в судейском кресле и признается – это амплуа ему не по душе. Он также сказал, что судить – это не для него.

Известный пианист и композитор Евгений Хмара отметил, что звездная "сотня" экспертов – это настоящая команда профессионалов, каждый из которых имеет свой профессиональный взгляд и субъективное мнение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что музыкальными экспертами проекта также стали Сергей Танчинец, Амадор Лопес, Светлана Белоножко, Филипп Коляденко, Елена Филонова, Маша Гойя, Анна Свиридова, Сергей Мироненко, Мила Кузнецова и Алексей Кузнецов.