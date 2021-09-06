Илона Гвоздева раскритиковала 'Танці з зірками 2021': даже не упомянули Григория Чапкиса

Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева раскритиковала шоу "Танці з зірками". Ее возмутило то, что организаторы не почтили память легендарного хореографа Григория Чапкиса.

По словам знаменитости, первый эфир нужно было открыть с памяти о танцоре. Соответствующий пост Гвоздева опубликовала на странице в Instagram.

Танцовщица рассказала, что после первого выпуска нового сезона шоу общее впечатление у нее осталось замечательное, так как были "прекрасный свет, красивая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты, и отличный состав жюри".

При этом Гвоздева возмутилась тем, что в эфире не почтили память танцора и хореографа Григория Чапкиса.

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"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса – в итоге на эфире даже не упомянули о нем, возможно будет позже, но могли бы и открыть с памяти о нем!" – написала знаменитость.

Коротко о знаменитости:

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".

26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.

Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илона Гвоздева заявила, что больше не выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами". Танцевальная история знаменитости длилась четыре года и теперь завершилась. Сейчас хореограф хочет открывать себя новую и искать чего-то большего.