Илона Гвоздева раскритиковала "Танці з зірками 2021": даже не упомянули Григория Чапкиса

София Ковнир
София Ковнир
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Илона Гвоздева раскритиковала 'Танці з зірками 2021': даже не упомянули Григория Чапкиса

Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева раскритиковала шоу "Танці з зірками". Ее возмутило то, что организаторы не почтили память легендарного хореографа Григория Чапкиса.

По словам знаменитости, первый эфир нужно было открыть с памяти о танцоре. Соответствующий пост Гвоздева опубликовала на странице в Instagram.

Танцовщица рассказала, что после первого выпуска нового сезона шоу общее впечатление у нее осталось замечательное, так как были "прекрасный свет, красивая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты, и отличный состав жюри".

При этом Гвоздева возмутилась тем, что в эфире не почтили память танцора и хореографа Григория Чапкиса.

Видео дня

"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса – в итоге на эфире даже не упомянули о нем, возможно будет позже, но могли бы и открыть с памяти о нем!" – написала знаменитость.

Гвоздева посвятила шоу целый пост в сети

Коротко о знаменитости:

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".

26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.

Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица
Как выглядит известная Илона Гвоздева

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илона Гвоздева заявила, что больше не выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами". Танцевальная история знаменитости длилась четыре года и теперь завершилась. Сейчас хореограф хочет открывать себя новую и искать чего-то большего.

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