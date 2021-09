Жизнь после шоу: как сложились судьбы самых ярких участников 'Україна має талант'

За свою историю существования проект "Україна має талант" открыл множество настоящих талантов, среди которых художница Ксения Симонова, фокусник Виталий Лузкарь и многие другие.

В преддверии нового сезона шоу стоит вспомнить участников прошлых лет, которые показали свои таланты на всю Украину и добились бешеной популярности. В какое-то время они неожиданно пропали с радаров СМИ. OBOZREVATEL решил узнать, чем сейчас занимаются самые яркие участники и победители шоу "Україна має талант".

Ксения Симонова

Победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова в 2009 году покорила сердца украинцев своей песочной анимацией.

Крымчанка помогла певице Мике Ньютон занять четвертое место на конкурсе "Евровидение-2011". Она сделала анимацию под песню Angel, по сюжету которой ангел-хранитель помогал девочке-сироте.

В 2010 году Симонова получила звание "Заслуженный художник Автономной Республики Крым", в 2013 году – "Заслуженный деятель искусств Украины".

Она и сейчас продолжает выступать и покорять сердца своим талантом даже за границей: художница заняла третье место в финале на шоу America's Got Talent, а также стала участницей Britain’s Got Talent.

В августе 2021 года она создала "песочный клип" для Александра Рыбака, победителя "Евровидения-2009". Необычная видеоработа посвящена песне "Let The Music Guide You".

Елена Ковтун

27-летняя незрячая девушка из Полтавы Елена Ковтун заняла первое место в финале шоу в 2010 году. После победы Елена исполнила свою давнюю мечту – купила трехкомнатную квартиру, где сейчас живет с мужем и кошкой.

Некоторое время после проекта Ковтун гастролировала по Украине и участвовала в российских фестивалях для незрячих.

В последнее время певица редко выступает, однако появляется на благотворительных мероприятиях для детей, мотивируя их своей историей.

Виталий Лузкарь

Победителем третьего сезона "Україна має талант" в 2011 году стал 24-летний иллюзионист из Киева Виталий Лузкарь. В финале шоу за победу он боролся с рэпером из Полтавы Артемом Лоиком, обошел его по количеству баллов и выиграл миллион гривен.

Лузкарь хотел открыть театр магии в Украине, но ему не хватило денег на реализацию плана. Но вместе со своим учителем Виталием Горбачевским он создал шоу "13 иллюзий" и гастролировал по Украине. В 2016 году фокусник женился и стал папой.

Сейчас Виталий продолжает заниматься любимым делом, выступает на концертах и свадьбах в Украине и за рубежом.

Евгений Литвинкович

В 2012 году украинское талант-шоу покорял белорусский автор и исполнитель Евгений Литвинкович. Он не дошел до финала, но запомнился зрителям как один из самых ярких участников "Україна має талант".

Через год после участия в шоу певец засветился в "Х-факторе". Там он занял второе место, уступив победу одесситке Аиде Николайчук.

Во второй половине 2014 года певец много гастролировал по Украине, а в 2015-м ему досталась роль Клопена, короля Двора Чудес в мюзикле "Notre Dame de Paris".

Сейчас Литвинкович посвящает свое время благотворительности, помогает детям-инвалидам и сиротам.

Вероника Морская

В 2017-м в шоу победила 6-летняя девочка Вероника Морская. Она поразила судей и зрителей своим голосом и проникновенным исполнением украинских народных песен.

После выигрыша 500 тысяч гривен Вероника не раз участвовала в фестивалях народного пения.

В 2019 году девочка стала участницей "Голос країни. Діти" и попала в команду DZIDZIO, где прошла до полуфинала.

Судя по фото в соцсетях Instagram и Facebook, юная украинка и сейчас часто выступает с народными песнями.

