Второй сезон шоу "Маска": стали известны имена детективов и подробности съемок. Эксклюзив

Стартовали съемки второго сезона популярного и таинственного шоу "Маска". Совсем скоро зрители смогут увидеть не только новых героев, но хорошо знакомых звездных детективов – Настю Каменских, Олю Полякову, Олега Винника и DZIDZIO.

OBOZREVATEL стало известно, что в новом сезоне поклонники проекта познакомятся с двадцаткой совершенно новых загадочных персонажей. Одним из них стал таинственный Скандал. Люди уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Думаю, что на этот раз нас будут пытаться запутать еще больше. Поэтому буду менять стратегию и тактики, чтобы обращать внимание на еще больше деталей и подсказок", –сказалаукраинская певица Настя Каменских.

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"Я в ожидании новых бомбастических персонажей и голосов, неожиданных моментов, ярких перевоплощений. А главное – в предвкушении эмоций, которые получаешь на съемочной площадке. Чувствую, что это будет впечатляющий сезон! Конечно же, самое интересное, кто станет победителем, потому что ему достанется больше всех – пройти дистанцию до конца!" – отметил исполнитель Олег Винник.

"И я не могу себе отказать в удовольствии принять участие в этом красивом проекте, где я себя чувствую счастливой и мне так хорошо! Я получила массу удовольствия в первом сезоне и хочу получать его во втором! Получать и делиться со зрителем!"– поделилась своими мыслями на этот счет Оля Полякова.

"У меня большие надежды на то, что этот сезон будет еще ярче и еще сложнее, что означает – максимально интересным для детективов и зрителей! Мы снова соберемся вместе, чтобы сыграть в интересную игру!" – сказал о новом сезоне популярный артист DZIDZIO.

Ранее Злата Огневич, которая пряталась под костюмом Солнца, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказала, по чьей инициативе оказалась сразу под двумя масками и что давалось ей сложнее всего на проекте "Маска".