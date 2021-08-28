Второй сезон шоу "Маска": стали известны имена детективов и подробности съемок. Эксклюзив

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Стартовали съемки второго сезона шоу «Маска»

Стартовали съемки второго сезона популярного и таинственного шоу "Маска". Совсем скоро зрители смогут увидеть не только новых героев, но хорошо знакомых звездных детективов – Настю Каменских, Олю Полякову, Олега Винника и DZIDZIO.

OBOZREVATEL стало известно, что в новом сезоне поклонники проекта познакомятся с двадцаткой совершенно новых загадочных персонажей. Одним из них стал таинственный Скандал. Люди уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Думаю, что на этот раз нас будут пытаться запутать еще больше. Поэтому буду менять стратегию и тактики, чтобы обращать внимание на еще больше деталей и подсказок", –сказалаукраинская певица Настя Каменских.

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Настя Каменских на съемках второго сезона.

"Я в ожидании новых бомбастических персонажей и голосов, неожиданных моментов, ярких перевоплощений. А главное – в предвкушении эмоций, которые получаешь на съемочной площадке. Чувствую, что это будет впечатляющий сезон! Конечно же, самое интересное, кто станет победителем, потому что ему достанется больше всех – пройти дистанцию до конца!" – отметил исполнитель Олег Винник.

Олег Винник на съемках второго сезона.

"И я не могу себе отказать в удовольствии принять участие в этом красивом проекте, где я себя чувствую счастливой и мне так хорошо! Я получила массу удовольствия в первом сезоне и хочу получать его во втором! Получать и делиться со зрителем!"– поделилась своими мыслями на этот счет Оля Полякова.

Оля Полякова показала новый образ для шоу.
Оля Полякова на съемках второго сезона.

"У меня большие надежды на то, что этот сезон будет еще ярче и еще сложнее, что означает – максимально интересным для детективов и зрителей! Мы снова соберемся вместе, чтобы сыграть в интересную игру!" – сказал о новом сезоне популярный артист DZIDZIO.

Михаил Хома на съемках второго сезона.

Ранее Злата Огневич, которая пряталась под костюмом Солнца, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказала, по чьей инициативе оказалась сразу под двумя масками и что давалось ей сложнее всего на проекте "Маска".

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