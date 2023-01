Юные танцоры из Украины показали удивительный номер на шоу America's Got Talent: жюри и зрителей поразили и рассказы о войне. Видео

Юные танцоры из украинской группы из Днепра Light Balance Kids показали удивительный номер на шоу America's Got Talent. Они рассказали американцам о происходящих ужасах в нашей стране, чем также поразили жюри и зрителей.

Видео дня

Об этом пишет "УП. Життя". Номер подростков настолько впечатлил жюри конкурса талантов, что они попали в полуфинал (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Некоторые из наших родителей, как например, мой отец, сейчас находятся на войне и борются за свободу и независимость нашей страны ", – рассказала перед выступлением одна из участниц группы.

Члены жюри спросили у девочки о том, видела ли она начало полномасштабной войны РФ в Украине 24 февраля 2022 года.

"Конечно. Я проснулась в 4 утра. Мои родители схватили меня и мы побежали в метро, потому что всюду были ракеты и бомбы", – ответила танцовщица.

Юные украинцы подчеркнули, что участие в America's Got Talent это "возможность вспомнить, как это – иметь мирную жизнь". Примечательно, что они уже участвовали в шоу в 2017 году. Тогда коллектив занял 3-е место по итогам сезона.

"Мы хотим показать, что свет всегда побеждает. А также продемонстрировать наш победный дух ", – заявили участники Light Balance Kids.

Их номер создан в виде видеоигры в жанре платформера. Танцоры прыгают и пляшут на разных уровнях, таким образом, формируя световой рисунок. А в конце танца на сцене появляется рисунок крепости с двумя украинскими флагами и украинским гербом посередине. Номер завершается изображением победных салютов.

"Это было ваше лучшее выступление за все времена. И я не могу передать, насколько блестящим он был", – сказал о выступлении украинцев английский телеведущий, продюсер Саймон Ковелл.

"Это очень важный месседж. Вы приехали из, возможно, самого темного места в мире, и пересекли земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что угодно от имени Америки и шоу America's Got Talent, чтобы принести вам больше света, чем вы принесли нам, я хотел бы сделать это для вас", – прокомментировал канадско-американский ведущий и комик Хауи Мандель, который нажал на специальную кнопку Golden Buzzer, чем и отправил группу в полуфинал проекта.

Более того, он вышел к коллективу на сцену. А в это время зрители и жюри аплодировали юным украинцам стоя.

Стоит отметить, что ролик с выступлением Light Balance Kids стал очень популярным на YouTube – чуть больше, чем за сутки, он набрало более полумиллиона просмотров.

