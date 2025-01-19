В Киеве в руках у радиоведущей взорвался боеприпас во время эфира: подробности

В Киеве в воскресенье, 19 января, в студии радиостанции "Армия FM" в руках у ведущей взорвался боеприпас. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована, ее состояние стабильное.

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Инцидент произошел утром около 10:50 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины, сообщили источники в правоохранительных органах. В полиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства взрыва.

Информация о ЧП поступила в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении в качестве экспоната.

По данным источника, это был донный взрыватель "ВП-9", который ранее принес в студию один из приглашенных гостей военных как использованный макет боеприпаса. Ведущая взяла его и стала им манипулировать в руках, из-за чего произошел взрыв.

По словам источников, у нее осколочные ранения руки и живота, ее состояние стабильное.

Женщину 1999 года рождения госпитализировали, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Все обстоятельства устанавливаются, сообщили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве нашли подростков, которые устроили взрыв на территории парковки. Ради развлечения двое 15-летних ребят смешали химические вещества в пластиковой бутылке и вызвали ЧП. На родителей детей составили административные материалы.

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