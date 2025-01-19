Джокович, отец которого братался с Z-патриотами, устроил бунт на Australian Open. Видео

Лучший теннисист Сербии Новак Джокович (№8 ATP) отказался давать традиционное послематчевое интервью на Australian Open из-за бунта против телеканала Channel 9 – официального бродкастера турнира. Обыграв чеха Иржи Лехечку (№24 ATP) в четвёртом круге 6:3, 6:4, 7:6(4) 37-летний уроженец Белграда поблагодарил зрителей за поддержку, вернул микрофон экс-первой ракетке мира Джима Курье, и ушел раздавать автографы.

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Ранее ведущий Channel 9 Тони Джонс в эфире нелестно высказался о Джоковиче и сербских болельщиках. Во время предыдущей игры журналист вел трансляцию на фоне радовавшихся болельщиков серба, которые нараспев скандировали "Новак, Новак".

Джонс так же нараспев сказал: "Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда". А потом добавил: "Хорошо, что они меня не слышат".

Его комментарии распространились в интернете и дошли до сербской звезды тенниса. Несмотря на извинения Джонса, сделанные на ограниченную аудиторию, Джокович решил не сотрудничать с Channel 9, что объяснил позже на пресс-конференции. Он подчеркнул, что не имеет претензий к Курье или австралийским болельщикам, но ждёт определенных действий от телеканала.

Также Джокович заявил, что поймет, если организаторы оштрафуют его за отказ давать интервью.

"Я не видел Крэйга Тайли (директора турнира) с тех пор, как все случилось. Он общался с моим агентом и командой. У меня отличные отношения с Крэйгом. Думаю, он отличный парень, который всегда старается помогать игрокам и понять, что им нужно. Поэтому я хотел убедиться, что он понимает мою позицию и причины моего поведения. Так что я сказал ему: "Если вы хотите оштрафовать меня за отказ от интервью, ничего страшного, я приму. Потому что я считаю, что не мог поступить иначе". Вот и все", – сказал сербский спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023-м отец Новака угодил в скандал на Открытом чемпионате Австралии, когда прославлял Россию, а также фотографировался с российским Z-патриотом.

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