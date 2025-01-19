Канадский хоккеист прозрел от увиденного в России и сбежал через месяц после подписания контракта

Канадский нападающий Брендан Перлини и московский "Спартак" договорились о расторжении контракта по инициативе игрока, при этом клуб сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Перлини присоединился к команде незадолго до дедлайна (10 декабря 2024) и провёл всего четыре матча, отметившись одной результативной передачей и показателем полезности "-2".

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По словам самого игрока, адаптация в России и КХЛ оказалась сложнее, чем он ожидал. Перлини отметил высокий уровень лиги и признался, что иностранцам бывает непросто сразу заиграть. Он обратился к клубу с просьбой разрешить ему вернуться домой и выразил благодарность за понимание и поддержку.

Брендан Перлини родился 27 апреля 1996 года в Гилфорде, Англия. На юношеском уровне играл за команды "Су-Сент-Мари Грейхаундз" и "Белле Тайр", а в 2012 году перешёл в "Барри Кольтс", где начал выступать в Хоккейной лиге Онтарио. С 2013 года он играл за "Ниагара АйсДогз" и был отмечен за выдающуюся игру, приняв участие в матче лучших перспективных игроков CHL 2014 года. На драфте НХЛ 2014 года Перлини был выбран в первом раунде под 12-м номером командой "Аризона Койотис", с которой вскоре подписал трёхлетний контракт.

Сезон 2016/17 Перлини начал в фарм-клубе "Тусон Роудраннерс", где стал лидером по заброшенным шайбам и был признан новичком месяца в ноябре. В декабре 2016 года дебютировал в НХЛ в составе "Койотис" и вскоре забросил свою первую шайбу. В ноябре 2018 года был обменян в "Чикаго Блэкхокс", где продлил контракт на сезон 2019/20, но позже запросил обмен и перешёл в "Детройт Ред Уингз".

В январе 2021 года присоединился к швейцарскому клубу "Амбри-Пиотта", а в 2021 году вернулся в Северную Америку, подписав контракт с "Эдмонтон Ойлерз". В сезоне 2022/23 выступал за "Чикаго Вулвз" в АХЛ. Летом 2023 года присоединился к тренировочному лагерю "Каролина Харрикейнз", а позже подписал контракт с фарм-клубом "Шарлотт Чекерс".

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