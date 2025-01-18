По ком звонит умиротворение

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Одной из наиболее резонансных новостей начала 2025 года стало достижение перемирия между двумя закрытыми противниками – Израилем и ХАМАС. Договоренность была достигнута при посредничестве Катара, хотя архитектором прекращения конфликта являются США в лице уходящей и приходящих администраций. Значительный интерес представляют элементы соглашения, которые в упрощенном виде можно свести к концепции: "деоккупация территорий Газы израильтянами в обмен на освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС". При этом формат перемирия, как и готовность обеих сторон твердо придерживаться договоренностей, выглядят не очень убедительными. Правительство Израиля смогло радикально ослабить палестинских боевиков из ХАМАС, но полной ликвидации террористической угрозы не просматривается, хотя большое число израильтян высказывают удовлетворение от сделки, считая ее приемлемой, противостояние вероятно возобновится после того, как стороны пройдут период восстановления ресурсов.

В какой-то степени перемирие является историческим, ведь оно – финальный внешнеполитический аккорд правления Байдена, и одновременно запуск анонсированных Трампом мирных инициатив для урегулирования различных войн современности. Философия договоренностей указывает на важность концепции мирового порядка, основанного на правилах, в частности реанимация значимости гуманитарного права. Кроме того, верна мысль о конечности любых противостояний, наравне с недостижимостью 100% результата военным путем даже при условии колоссальной асимметрии.

Ростки нормализации ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке еще не означают наступление эры мира, но создают прецедент для активизации работы дипломатов и в других регионах мира. Особенно данный момент касается России, которая все еще продолжает свою обоюдно разрушительную агрессию против Украины ради сомнительных территориальных "успехов". Вторжение в суверенную страну только внешне как-то цементировало режим Путина, да и то ситуативно. Теперь же картина соткана из негатива, перевешивающего стратегию продавливания фронта.

В Москве улетучилась эйфория от победы Трампа в ноябре 2024 года. Он оказался не тем, каким виделся Путину, а менее читаемым и предсказуемым политиком. Чего стоит ирредентистская риторика Трампа о Панамском канале, Гренландии, Канаде. Набор громких территориальных выпадов будущего хозяина Белого дома это зеркальное отражение путинской политики собирания "русского мира" только уже в виде супердержавы Северной Америки. И пусть это сугубо теоретическое построение, но оно дает Путину понять о перемене подходов к интерпретации его преступных действий против стран-соседей, особенно Украины. Пора бы Кремлю отказаться от инвестиций в войну, ведь силовые формы расширения плохой инструмент обеспечения безопасности.

Трамп попытается принудить РФ к миру путем оказания усиленного санкционного давления на российский энергетический сектор. В условиях текущей деградации экономики, заточенной на войну, разрушением секторов нефте- и газодобычи, уменьшение мощностей производства нефтепродуктов, потери традиционных путей транзита, сворачивания деятельности "теневого флота", Россия окажется перед дилеммой: или дальше рубить сук на котором она сидит, или все же встать на путь искупления своих преступлений.

Даже без наличия у ВСУ на руках разрешений на использование дальнобойного оружия из стран Запада, уже сейчас украинские БПЛА дальнего радиуса действия способны поражать цели на расстоянии в 1100 км. За 2024 год с помощью ударов дронами 12% НПЗ РФ вышли из строя, отрезав Путину возможности зарабатывать на экспорте дизеля. При этом издержки на войну уже пожирают 40% бюджетных трат!

В условиях огромных людских потерь и экономической стагнации долгое время удерживать такой вес Россия не сможет. Потому Кремль уже продумывает сценарии как минимум замораживания войны. История действенности перемирия в ассиметричном ближневосточном конфликте определенно сыграет тут свою роль, особенно после инаугурации Трампа.