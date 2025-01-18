Ничего не изменилось

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"Надо быть совершенно слепым или очень сильно хотеть быть таким, чтобы не видеть генеральную установку Советского Союза в отношении Запада: любыми путями проникать в страны Запада, использовать Запад в своих интересах, разобщать его, провоцировать нестабильность, деморализовать, обманывать, путать, запугивать, короче говоря — готовить его к будущему военному разгрому. Эту установку проводит в жизнь огромная армия людей, организованных в единую систему…"

Этому тексту 45 лет. Ничего не изменилось с тех пор, кроме названия страны – та же тактика и те же цели у неё. Кстати, цитата принадлежит Александру Зиновьеву, позволившему на старости лет системе, которую он жестко обличал, поставить его имя себе на службу. Догнала и съела его империя, от которой он на время бежал.

Сейчас в Германии, в преддверии выборов в Бундестаг, активно идет работа российской пятой колонны по той же советской методичке: разобщению, провокации нестабильности, деморализации, обману, запугиванию. Все это делается в надежде, обеспечить РФ будущую военную победу над ослабленной и разобщенной страной. Ровно тоже самое российские власти пытаются сделать в других странах Евросоюза и США.

Получится тот же результат как и у их советских предшественников. Но сколько же ещё лжи и крови они прольют, пока позорно не крахнутся по примеру Совка?