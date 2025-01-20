'Я закончу войну в Украине': главные заявления Трампа на победном митинге в центре Вашингтона. Фото и видео

Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в понедельник, 20 января, заявил, что завершит войну в Украине. Также он сказал, что "сможет предотвратить третью мировую войну".

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Такое объявление он сделал на митинге перед своими поклонниками в Вашингтоне накануне инаугурации. Мероприятие прошло 19 января в Capital One Arena.

"Я положу конец войне в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и смогу предотвратить третью мировую войну, а вы себе представить не можете, насколько мы близки к ней", – сказал республиканец.

Кроме того, на митинге Трамп заявил, что после инаугурации его сторонники увидят президентские указы, которые "чрезвычайно обрадуют жителей США".

Политик пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в стране. Он "объявил войну" нелегальным иммигрантам и бандам, которые, по его словам, орудуют на территории США. Трамп заявил, что первые решения о нелегальных мигрантах будут уже завтра и все они "вернутся домой".

"Завтра закроется занавес 4 долгих лет упадка Америки, и мы начнем новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости", – сказал будущий президент.

Также будущий глава Белого дома пообещал рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

По его словам, планируется, что в США будет создана мощная система противоракетной защиты вроде израильского "Железного купола".

Трамп также заявил о возобновлении работы TikTok в США. После инаугурации он пообещал выдать указ, отсрочивший исполнение закона о запрете на инвестиции.

"Я сказал, что нам нужно спасти TikTok, потому что мы говорим об огромном – кто в этой аудитории пользуется TikTok? Много? Да, он очень популярен. И, честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его спасти", – заметил политик.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году вполне реально окончить войну. Однако для этого необходимы конкретные гарантии безопасности для Украины, исключающие возможность повторного вторжения России.

Ранее дипломат Роман Бессмертный заявил, что выдвижение Украине любых условий и требований пойти на компромиссы и уступки в войне с Россией будет только стимулировать предстоящую агрессию Кремля. Более того, торговля территориями рано или поздно приведет к глобальной войне.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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