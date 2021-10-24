Стартовал восьмой выпуск шоу "Танці з зірками 2021". Онлайн-трансляция

На телеканале 1+1 в воскресенье, 24 октября, в 21:00 стартовал восьмой выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2021". На этом этапе в проекте участвуют семь звездных пар.

В судейских креслах традиционно появились Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Все подробности эфира – в прямой трансляции от OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Интересно, что в этом выпуске пары превратились в трио. Так, к звездам и их партнерам-танцовщикам присоединились украинские знаменитости, которые были конкурсантами прошлых сезонов "Танців з зірками".

Видео дня

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Напомним:

До предыдущей, седьмой недели проекта дошло девять звезд и их партнеров-танцовщиков. Участие в "Танцях з зірками" пришлось прекратить сразу двум парам – Джамале и Антону Нестерко , а также Станиславу Горуне и Даниэлле Преап .

Подробнее о том, как прошел седьмой эфир популярного шоу – читайте по ссылке. А о всех 14 звездах-участниках нового сезона "Танців" можно почитать тут.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 20 октября украинская хореограф и танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП. Звезда "Танців з зірками" показала последствия на видео.