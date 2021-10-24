Кухар на "Танцях з зірками" заговорила о беременности: я такая эмоциональная, потому что в положении

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар во время восьмого эфира шоу "Танці з зірками" заговорила о своей беременности. Такое заявление стало настоящей неожиданностью и даже ведущий проекта Юрий Горбунов не знал, что ответить судье.

Как передает OBOZREVATEL, признание звезды прозвучало в прямом эфире телеканала 1+1. Это произошло, когда Кухар оценивала танец пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Знаменитость похвалила украинскую певицу, отметив, что она наконец-то раскрылась.

"Наверное, я такая эмоциональная, потому что в положении", – сказала балерина. После этого в прямом эфире несколько секунд продолжалась молчанка.

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Деталей Кухар не раскрыла. Зарицкая во время комментария жюри своего танца в какой-то момент пошутила, что она на шоу худеет, а не наоборот. Прима-балерина, намекая на свое положение, ответила: "Так это я, а не ты".

О том, как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками" – читайте в нашей трансляции по ссылке.

Коротко о звезде:

Екатерина Игоревна Кухар – 39-летняя украинская прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко, заслуженная и народная артистка Украины.

Родом женщина из Киева. Балетом она начала заниматься с пятилетнего возраста.

В 2017 году Екатерина стала одним из членов жюри на проекте "Танці з зірками".

В браке с артистом балета Александром Стояновым, премьером Национальной оперы Украины. У пары есть сын Тимур и дочь Анастасия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кухар поделилась своими секретами, как сохранить страсть в длительных отношениях.