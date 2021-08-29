'Танці з зірками' 2021: все звезды-участники нового сезона

Стали известны имена всех звездных участников нового сезона "Танців з зірками". Первый выпуск зрители увидят уже 5 сентября.

Организаторы проекта всячески подогревают интерес украинцев к шоу. К примеру, впервые судьей "Танців з зірками" станет американский хореограф Максим Чмерковский. Кто из украинских звезд будет участвовать в главном танцевальном шоу Украины в этом году – читайте в материале OBOZREVATEL

1. Джамала

Победительница Евровидения-2016 Джамала стала первой приглашенной участницей "Танців з зірками". Благодаря своей песне "1944" певица прославилась далеко за пределами Украины.

Видео дня

Кроме того, Джамала – одна из самых перспективных украинских звезд. Она получила звание "Народной артистки Украины", семь наград музыкальной премии YUNA и премию "Человек года".

2. Фагот

ТНМК многие знают по песням "Зроби мені хіп-хоп", "Гранули" и "Проїхали". Фронтмен группы также выступает и в качестве актера дубляжа. К примеру, голосом Олега Михайлюты заговорил на украинском капитан Джек Воробей из "Пиратов Карибского моря".

Фагот смело принял вызов Джамалы, заявив, что он танцует совсем не профессионально, но рад выйти из своей зоны комфорта.

3. Александра Зарицкая

Александра Зарицкая вместе с группой KAZKA засветилась на проектах "X-фактор" и "Голос країни", после чего завоевала мировые рейтинги Shazam песней "Плакала".

Стоит отметить, что еще до начала сезона Зарицкая привлекла к себе внимание тем, что отказалась от партнера, с которым должна была танцевать. Ее напарник якобы не поверил в ее силы.

4. Алексей Суровцев

Трехкратный чемпион Украины по стриптизу и звезда сериала "След" Алексей Суровцев стал четвертым участником шоу "Танці з зіркаи". Он уже имеет опыт в танцах и даже проходил кастинги 6-го сезона проекта "Танцюють всі".

5. Анастасия Оруджева

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджева также подтвердила свое участие в танцевальном шоу. Она обладает прекрасным чувством юмора и харизмой и не раз доказала это на "Лиге смеха" и "Играх приколов".

5. Иван Люленов

Комик Иван Люленов тоже стал знаменит благодаря "Лиге смеха", где запомнился своим образом аутентичного молдаванина. Он даже записал песню о том, что станет участником "Танців з зірками", и заявил, что никогда раньше не танцевал.

6. Константин Войтенко

Войтенко известен как главный герой комедийного телесериала "Когда мы дома". Кроме этого, он снялся в сериалах "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Домик на счастье", в фильмах "Синевир" и "Раненое сердце".

7. KADNAY

Фронтмен группы KADNAY и один из самых сексуальных мужчин в мире по версии Cosmopolitan Ukraine также будет зажигать на паркете в пятом сезоне.

Дмитрий Каднай заявил, что танцы – его слабость, поэтому он безумно рад появившейся возможности проявить себя.

8. Евгения Власова

Певица Евгения Власова стала известной благодаря шоу "Караоке на майдане". В 2003 году ее песня "Я живая река" стала мегапопулярным хитом, а альбом "Wind Of Hope" принес ей популярность далеко за пределами Украины. Однако после рождения дочери Власова взяла паузу в карьере и надолго исчезла с радаров СМИ.

В апреле 2021 года певица впервые за десять лет вышла на сцену шоу "Голос країни" и спела вместе с участницей из команды Олега Винника, а теперь объявила об участии в "Танцях з зірками".

9. Ольга Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию и мастер спорта Украины Ольга Харлан стала девятой участницей "Танці з зірками", когда приняла вызов от певицы Евгении Власовой.

Ольга знаменита в стране и за ее пределами как шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2012 и 2016 годов

10. Артур Логай

Звезда сериалов "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко" и "Большие Вуйки" Артур Логай признался, что боится танцев. Тем не менее он принял вызов Ольги Харлан и решил побороть свой страх.

Отметим, что актер начал телевизионную карьеру три года назад ролью Майка в сериале "Колдунья". Позднее он снялся в телесериалах "Тайны", "Эксперт", "Цыганка" и многих других.

11. Lida Lee

Одиннадцатой участницей шоу стала молодая певица Lida Lee. Артистка была подопечной MONATIK, пела с ним на сцене в роли бэк-вокалистки.

Позже девушка приняла участие в MONATIK Corporation и выпустила первые песни. После своего дебюта Lida Lee продолжила строить сольную карьеру.

12. MELOVIN

Певец стал победителем вокального шоу "Х-фактор" в 2016-м, а в 2018 году уже представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне. С песней Under the Ladder MELOVIN вошел в список финалистов и занял 17 место в рейтинге.

13. Станислав Горуна

Многократный чемпион Украины по каратэ и Заслуженный мастер спорта Украины стал последним участником шоу.

Станислав Горуна также является бронзовым призером Олимпиады-2021 в Токио и капитаном украинской национальной сборной Украины по каратэ.

OBOZREVATEL ранее сообщал:

О том, что стало известно имя главного хореографа нового сезона шоу "Танці з зірками"

За сколько продали на аукционе оба кубка победителей "Танці з зірками".

Илона Гвоздева рассказала, почему отказалась танцевать с Винником на шоу "Танці з зірками"

Кроме того, Гвоздева заявила, что больше не выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами". Танцевальная история знаменитости длилась четыре года и теперь завершилась. Сейчас хореограф хочет открывать себя новую и искать чего-то большего.