"Танці з зірками 2021": стало известно, кто вылетел после седьмого эфира

В седьмом эфире популярного телешоу "Танці з зірками 2021", согласно правилам, проект должны были покинуть две пары. Выбывшими стали Джамала и Антон Нестерко, а также Станислав Горуна и Даниэлла Преап.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу. Все подробности выпуска можно найти в нашей трансляции по ссылке.

Первой звездой, которая покинула проект прямо на экваторе, стала певица Джамала. Она ушла из паркета за кулисы, и возможности исполнить танец за жизнь у артистки не было.

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Горуна со своей партнершей боролся за жизнь на "Танцях з зірками" с парой Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Участники проекта одновременно танцевали ча-ча-ча, а судьи в конце озвучили имя конкурсантов, которые, по их мнению, должны остаться в шоу. Большинство проголосовало за Кадная, и только судья-джокер Настя Каменских отдала голос за спортсмена.

Отметим, что последним танцем Джамалы на проекте стал хип-хоп, а вот Горуна, открывавший эфир первым, исполнил танго.

Как станцевали конкурсанты, отправившиеся домой после седьмого эфира "Танців з зірками":

Как писал OBOZREVATEL, для седьмого эпизода "Танців з зірками" "оживили" легендарного музыканта Андрея Кузьменко. Под его песню "Спи собі сама" выступила пара Дмитрий Каднай и Алина Ли. Как это было – смотрите здесь.