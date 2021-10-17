"Танці з зірками 2021": стартовал седьмой выпуск шоу. Онлайн-трансляция

На телеканале 1+1 в воскресенье, 17 октября, в 21:00 стартовал седьмой выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2021". На этом этапе в проекте продолжают участвовать девять звездных пар.

Судейские кресла заняли Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский, а также джокер Анастасия Каменских. Все подробности эфира – в прямой трансляции от OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ведущей звездного балкона стала экс-участница шоу, певица Ольга Полякова. Она открыла эфир, исполнив свою песню.

Выпуск, припавший на экватор нового сезона "Танців з зірками", был назван ночью украинских хитов. Кроме того, звезды выбрали те виды танцев, которых боялись больше всего.

Видео дня

Первыми на паркет вышли спортсмен, олимпийский чемпион Станислав Горуна и Даниэлла Преап, исполнив танго под песню группы Go_A. Оценки жюри – 7, 9, 7, 7.

MELOVIN и его партнерша Лиза Русина в сопровождении песни Артема Пивоварова танцевали румбу.

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Отметим, что этот формат танцевального шоу со знаменитостями-непрофессионалами является международным.

Оригинальная версия появилась в 2004 году под названием "Strictly Come Dancing" на телеканале BBC (Великобритания).

Украинская версия программы – "Танці з зірками" – впервые вышла на телеэкранах в октябре 2006-го (на 1+1).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в восьмом сезоне проекта "Танці з зірками" экс-ведущую шоу Тину Кароль заменила Иванна Онуфрийчук. Актриса рассказала, в чем причина такого решения.

Овсех 14 звездах-участниках нового сезона "Танців з зірками" можно почитать по ссылке.