"Танці з зірками 2021": стало известно, кто вылетел после восьмого эфира

В восьмом эфире популярного телешоу "Танці з зірками 2021" проект покинула одна пара. Домой отправились украинская певица Евгения Власова и танцор Макс Леонов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу. Все подробности выпуска можно найти в нашей трансляции по ссылке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В конце программы под угрозой вылета оказались Артур Логай и Анна Карелина, а также Власова и Леонов. Они получили наименьшее количество голосов (суммарно от судей и зрителей).

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Судьбу участников шоу определили члены жюри. Свои голоса они отдали Логаю и Карелиной.

"То, что я прошла здесь – это огромная жизненная школа", – сказала Власова. Артистка призналась, что даже не думала, что сможет так танцевать. Она добавила, что в проекте остались достойные участники.

Последним танцем Власовой на шоу стала румба. Предлагаем посмотреть ее выступление в восьмом выпуске "Танців з зірками":

Евгения Александровна Власова (Поплавская) – 43-летняя украинская певица и модель. Родом из Киева. Воспитывает дочь Нину от продюсера Дмитрия Костюка, с которым разведена.

Добавим, что в ходе этого прямого эфира прима-балерина Екатерина Кухар заявила о своей беременности.

Отметим, что такой формат танцевального шоу, когда между собой соревнуются знаменитости-непрофессионалы, является международным.

Оригинальная версия под названием "Strictly Come Dancing" на телеканале BBC (Великобритания) появилась в 2004 году.

Украинская версия программы – "Танці з зірками" – впервые вышла на телеэкранах на канале 1+1 в октябре 2006-го.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в восьмом сезоне проекта "Танці з зірками" экс-ведущую шоу Тину Кароль заменила Иванна Онуфрийчук. Актриса рассказала, почему так произошло, а также призналась, что хотела участвовать в шоу как конкурсантка.