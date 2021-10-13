Вместо Тины Кароль: Онуфрийчук рассказала, почему заменила певицу в 'Танцях з зірками'. Видео

Украинская актриса Иванна Онуфрийчук рассказала, почему ее пригласили вести 8 сезон "Танцев со звездами" вместо певицы Тины Кароль. По словам артистки, у телеканала возник конфликт с вокалисткой, поэтому они искали кого-то на ее место.

Новоиспеченная ведущая была шокирована таким предложением, ведь надеялась принять участие в проекте как танцовщица. Об этом она рассказала журналистам Зіркового шляху (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первое знакомство с организаторами "Танцев" у артистки состоялось этой весной, когда она вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения Алмаза. До этого девушка неоднократно проявляла желание показать себя на паркете.

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Пара сыграла свадьбу на Мальдивах 24 февраля, а уже через несколько месяцев ей предложили стать конкурсанткой 8 сезона танцевального шоу. Так как актриса не была готова к переезду и изнурительным тренировкам, ей пришлось отказаться.

Вскоре Иванне позвонили второй раз и позвали стать постоянной ведущей, на что молодая красавица согласилась. Спросив, почему ищут замену Тине Кароль, девушке ответили, что она планирует отказаться от сотрудничества с телеканалом 1+1.

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