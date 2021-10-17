На "Танцях з зірками 2021" "оживили" Кузьму Скрябина. Видео

В украинском шоу "Танці з зірками 2021" "оживили" легендарного музыканта Андрея Кузьменко. В седьмом эфире программы, названном ночью украинских хитов, песню Кузьмы Скрябина выбрали для себя фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай и финалистка международных турниров по бальным танцам Алина Ли.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на прямой эфир программы на телеканале 1+1. Согласно задумке этого выпуска, звездные пары исполняли танцы под "лайв"-пение украинских музыкантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скрябина ведущий также объявил как живого, сказав, что он "выходит" на паркет вместе с Каднаем и Ли.

Позади танцоров, которые показали зрителям контемп, на темном фоне появился яркий синий контур Андрея. Далее возле микрофона певец "исполнил" свой хит "Спи собі сама".

Видео дня

Жена покойного Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста. Она поблагодарила организаторов за такую идею и прокомментировала танец Кадная словами мужа: "Чувак, ты крутой".

Все подробности седьмого выпуска "Танців з зірками 2021" можно найти в нашей трансляции по ссылке.

Напомним:

во время праздничного концерта ко Дню Независимости 24 августа на НСК Олимпийский также выступил цифровой образ Кузьмы Скрябина. Это шоу создавалось по другой технологии. Детали ищите в нашей новости по ссылке.

Мама Кузьмы эмоционально отреагировала на "живое" выступление сына.

О том, кто из знаменитостей "появлялся" на сцене после смерти, читайте в материале тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть выложили первый тизер фильма "Я "Победа" и Берлин", снятого по мотивам книги Кузьменко. Повесть рассказывает о молодом артисте, который поехал в Германию продавать старую машину марки "Победа".