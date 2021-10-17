На "Танцях з зірками 2021" "оживили" Кузьму Скрябина. Видео
В украинском шоу "Танці з зірками 2021" "оживили" легендарного музыканта Андрея Кузьменко. В седьмом эфире программы, названном ночью украинских хитов, песню Кузьмы Скрябина выбрали для себя фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай и финалистка международных турниров по бальным танцам Алина Ли.
Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на прямой эфир программы на телеканале 1+1. Согласно задумке этого выпуска, звездные пары исполняли танцы под "лайв"-пение украинских музыкантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Скрябина ведущий также объявил как живого, сказав, что он "выходит" на паркет вместе с Каднаем и Ли.
Позади танцоров, которые показали зрителям контемп, на темном фоне появился яркий синий контур Андрея. Далее возле микрофона певец "исполнил" свой хит "Спи собі сама".
Жена покойного Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста. Она поблагодарила организаторов за такую идею и прокомментировала танец Кадная словами мужа: "Чувак, ты крутой".
Все подробности седьмого выпуска "Танців з зірками 2021" можно найти в нашей трансляции по ссылке.
Напомним:
во время праздничного концерта ко Дню Независимости 24 августа на НСК Олимпийский также выступил цифровой образ Кузьмы Скрябина. Это шоу создавалось по другой технологии. Детали ищите в нашей новости по ссылке.
Мама Кузьмы эмоционально отреагировала на "живое" выступление сына.
О том, кто из знаменитостей "появлялся" на сцене после смерти, читайте в материале тут.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть выложили первый тизер фильма "Я "Победа" и Берлин", снятого по мотивам книги Кузьменко. Повесть рассказывает о молодом артисте, который поехал в Германию продавать старую машину марки "Победа".