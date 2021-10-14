Звезда шоу 'Танці з зірками' попал в ДТП: что известно. Фото и видео

Участник шоу "Танці з зірками", известный украинский хореограф Макс Леонов сообщил, что попал в аварию. ДТП произошло в Киеве в четверг, 14 октября.

На своей странице в Instagram артист опубликовал фото поврежденной машины, а также записал видео (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На фото автомобиль Леонова BMW стоит на обочине. Видно, что машина очень повреждена – у нее смята практически вся левая сторона капота и бампер со стороны водителя. Вероятно, Леонов врезался в забор, который разделяет встречные полосы движения.

Видео дня

Сам же танцор не пострадал. В своем видеообращении к поклонникам он попросил прощения за "шок-контент" и призвал их ценить жизнь. Были ли в салоне автомобиля другие пассажиры Леонов не уточнил. Он только добавил, что "все живы и здоровы".

"Извините за шок-контент средь бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое главное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть", – отметил артист.

Отметим, в этом сезоне шоу Макс Леонов танцует с украинской певицей Евгенией Власовой. А в прошлом он был партнером экс-участницы украинской группы "ВИА Гра" Санты Димопулос. Пара оказалась на первом месте.

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