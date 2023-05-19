Шоу не принесло счастья никому? Как сложилась судьба героев 'Холостяка' и 'Холостячки'. Фото

В 2011 году впервые на украинском ТВ показали отечественную адаптацию шоу "Холостяк". Проект тут же обрел многомиллионную армию фанатов и за более чем 11 лет в эфире стал одним из самых просматриваемых среди украинских зрителей. Кроме того, в 2020 году на СТБ выпустили первый сезон "Холостячки", где уже не мужчина выбирал себе избранницу среди претенденток, а женщина выбирала потенциального жених среди участников-кавалеров.

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И хотя зрителям наблюдать за конфликтами, зарождением чувств и просто красивыми свиданиями на любовном реалити интересно, свою главную миссию шоу не выполняет – холостяки и холостячки так и не находят там свою любовь. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась судьба главных героев всех сезонов популярного шоу.

"Холостяк"

1 сезон – Макс Чмерковский

Первым "Холостяком" на украинском ТВ стал украино-американский хореограф из Одессы Макс Чмерковский. В финале он выбрал Александру Шульгину, но, как вы уже могли догадаться, вместе пара пробыла недолго. Впрочем, каждый их нашел свое счастье уже за пределами проекта. Танцор женился на своей американской коллеге Пете Маргатройд. У пары родился сын, сейчас они семьей проживают в США. Чмерковский часто бывает в Украине, где, в частности, занимал судейское кресло в проекте "Танці з зірками". Полномасштабное вторжение он также встретил в Киеве, а сейчас помогает приближать победу з-за границы.

Что касается Александры, то она – популярная блогерша. Сейчас девушка проживает не в Украине.

2 сезон – Фрэнсис Романов

Во втором сезоне отыскать любовь на проекте пытался британский потомок царской династии Романовых, фотограф Фрэнсис Романов. И ему показалось, что он ее нашел в лице Елены Рясновой, однако ключевое слово здесь "показалось". Уже через полгода пара разбежалась. Фрэнсис вернулся в Великобританию, а Елена вскоре вышла замуж и родила дочь.

3 сезон – Андрей Искорнев

Третий сезон выдался одним из самых скандальных за всю историю шоу. Главным героем тогда стал пластический хирург из Москвы Андрей Искорнев. Незадолго до финала выяснилось, что от "холостяка" беременна одна из участниц по имени Яна. Однако вероятный ребенок не повлиял на решение Искорнева и в финале он выбрал Анну Козырь. Однако победительница не захотела строить отношения с врачом, а у Яны случился выкидыш. Но самое интересное, что в итоге Андрей начал встречаться с другой участницей – Ириной Скориковой, которую выгнал перед финалом. Отношения пары продлились год. Сейчас Ирина замужем за другим. А вот москвич продолжает работать в России и полностью игнорировать полномасштабную войну в Украине.

4 сезон – Константин Евтушенко

В четвертом сезоне девушки боролись за сердце украинского бизнесмена Константина Евтушенко, а победить удалось Анне Селюковой. Впрочем, как только проект закончился, закончились и чувства пары. Они провстречались еще несколько месяцев, но осознали, что совершенно не подходят друг другу.

Сейчас Константин показательный семьянин и многодетный папа. У него трое детей от спортсменки Натальи Добрынской. Анна также счастлива в браке, а еще она развивает собственный бренд одежды.

5 сезон – Сергей Мельник

Не сложились отношения и у главного героя пятого сезона Сергея Мельника с победительницей Мариной Кищук. Футболист подписал контракт с иностранным клубом, так что уехал из Украины, а Марина вскоре вышла замуж и родила сына. Сейчас спортсмен все так же холост. В 2020-м у него был роман с олимпийской чемпионкой, гимнасткой Анной Ризатдиновой. Пара познакомилась на проекте "Танці з зірками", однако продлилась эта история меньше года.

6 сезон – Иракли Макацария

Одним из самых популярных сезонов стал сезон с бизнесменом Иракли Макацария. Харизматичный грузин тут же покорил всех поклонниц шоу, став любимчиком публики. С победительницей реалити Аленой Лесик главный герой шоу после его завершения общался практически год, однако эти отношения так и не переросли в нечто большее.

Однако и Алена, и Иракли обрели свое счастье за пределами проекта. Они оба в браке. А недавно Макацария объявил, что его 21-летняя жена Лиза Чичуа беременна. Пара ждет первенца.

7 сезон – Дмитрий Черкасов

Турецкий пловец украинского происхождения Дмитрий Черкасов и победительница седьмого сезона Лидия Немченко расстались еще до выхода на экраны финального эпизода. Сейчас спортсмен женат, вместе с женой Александрой он воспитывает двоих детей – мальчиков. А вот Лидия так и не встретила своего принца.

8 сезон – Рожден Ануси

Украинский певец и саунд-продюсер Рожден в финале восьмого сезона пожелал остаться с Иванной Гончарук. После нескольких месяцев отношений за пределами проекта пара объявила, что не сошлась характерами. Иванна в 2021 году вышла замуж, а музыкант любимую до сих пор не встретил. Впрочем, интересно другое – сейчас исполнитель из Одессы развлекает граждан страны-террористки. После полномасштабного вторжения он продолжил строить карьеру в Москве.

9 сезон – Никита Добрынин

Если бы мы писали эту новость еще несколько месяцев назад, то это был бы пример удачного кейса, как на "Холостяке" сложилась пара. В 9-м сезоне телеведущий Никита Добрынин выбрал в финале блогершу Дашу Квиткову. Пара встречалась, а затем сыграла красивую свадьбу. Вскоре у них родился сынок, а во время полномасштабной войны супруги даже решили закрепить свои отношения перед Богом и обвенчались в церкви. Квиткова собрала в Instagram больше 1,8 млн подписчиков, которым рассказывала, в частности, о счастливой семейной жизни.

Казалось бы, вот он тот единственный случай, когда пара с "Холостяка" создала счастливую семью. Супруги даже готовились ко второму ребенку. Все оборвалось в январе 2023-го. Пара шокировала фанов признанием – они больше не вместе. Даша переехала с сыном во Львов, а телеведущий остался в Киеве.

10 сезон – Максим Михайлюк

В десятом сезоне победу одержала Даша Ульянова, но построить отношения с "холостяком" Максом Михайлюком за пределами реалити девушке не удалось. Впрочем, уже сейчас пилот из Одессы счастлив в браке с моделью Дарьей Хлыстун, которая родила ему дочь. А вот сердце Ульяновой свободно.

11 сезон – Михаил Заливако

В 11 сезоне бизнесмен Михаил Заливако выбрал в финале бывшую супругу экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анну. После завершения проекта пара продолжила встречаться. Их отношения длились довольно долго, в сети уже начали поговаривать о вероятной свадьбе, однако в июне 2022 года Михаил и Анна сообщили, что больше не вместе.

Впрочем, на этом история не заканчивается. Спустя два месяца эксы якобы возобновили роман, причем сделали это тайно. Вместе они сейчас или нет – неизвестно.

12 сезон – Алекс Топольский

Финальный эпизод 12-го сезона "Холостяка" показали в январе 2023 года, а скандалы и разборки вокруг главного героя и участниц продолжаются до сих пор. Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая не просто расстались после завершения шоу, но успели еще публично поконфликтовать. Так, Топольский упрекнул экс-возлюбленную, будто она стремится нажиться на его имени и не может примириться с расставанием. "Холостяк" заявил, что уже давно встречается с другой, которая получает от него цветы и заботу, чего в свое время не хватало Лозовицкой. Подробности – читайте здесь.

"Холостячка"

1 сезон – Ксения Мишина

Первой украинской "холостячкой" стала актриса Ксения Мишина. Еще задолго до финала было заметно, что у нее есть явный фаворит – комик, сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Он и стал победителем любовного реалити. Фанаты с восторгом наблюдали за тем, как развивались отношения пары после завершения проекта. Мишина с сыном Платоном и Эллерт с дочкой Элей ездили в совместные путешествия. Они были настоящей семьей, пускай и не официальной. Расставание актрисы и юмориста в июле 2021 года шокировало аудиторию.

Сейчас Мишина старается не говорить про экса в интервью, однако аккуратно намекает, что в тех отношениях страдала от абьюза.

2 сезон – Злата Огневич

Найти своего избранника на проекте хотела и популярная украинская певица Злата Огневич. В финале неожиданно для многих зрителей она выбрала бизнесмена Андрея Задворного. Тот перед камерами говорил, что влюблен в артистку, но когда проект закончился, чувства будто испарились. Уже через полтора месяца после финала предприниматель сообщил звезде, что не хочет быть с ней. Для Огневич это был болезненный опыт, но она смогла найти в себе силы двигаться дальше. Сейчас Злата все еще в поисках потенциального избранника, но больше занимается карьерой, где достигает больших высот.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, изменял ли Никита Добрынин Даше Квитковой. Мужчина заявил, что в наше время – это распространенная история.

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