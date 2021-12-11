Злата Огневич и Андрей Задворный не вместе: что связывает певицу с Максом Тарапатой

Главная Холостячка страны, украинская певица Злата Огневич и 31-летний бизнесмен Андрей Задворный, которого она выбрала в финале романтического реалити, не вместе. Расставание было очень болезненным для артистки, поскольку произошло по инициативе мужчины. В трудную минуту рядом оказался другой участник шоу Максим Тарапата.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из эфира спецвыпуска "Холостячка. Жизнь после проекта" на телеканале СТБ. Выяснилось, что Задворный не планировал делать возлюбленной предложение и строить с ней семью.

Злата и Андрей после проекта продолжили общение. Вместе они конспирировались, чтобы выйти прогуляться на улицу, ходили в рестораны и много общались. Мужчина присылал звезде цветы, а она готовила ему вкусные завтраки и полезные десерты. Так длилось около трех месяцев, пока Задворный не почувствовал, что остыл.

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"Я был счастлив, она была счастлива. Потом я ощутил, что когда я ухожу, у меня нет желания вернуться к ней. У меня пропали чувства. Я не отвечал взаимностью. Решение расстаться исходило из моих эмоций. Раньше я был влюблен, но влюбленность прошла. По каким причинам – я не знаю", – заявил участник.

Чтобы разобраться в чувствах, Андрей на неделю уехал загород, а когда вернулся к певице домой, признался, что больше не желает быть с ней вместе.

"Я не понимала, что происходит. Не было никаких предпосылок и ссор. Это было очень неожиданно. Я и кричала, и плакала. По моему сердцу будто проехались бульдозером", – со слезами вспомнила Огневич.

Журналистам СТБ бизнесмен признался, что не видит Злату в роли жены.

"У меня уже было два брака, я не хочу еще один", – резко сообщил Андрей.

Помимо этого мужчина пошутил, что яхту и дом с роялем, о котором так мечтает певица, ей купит другой участник Макс Тарапата. Эксперты в студии предположили, что у Андрея никогда и не было искренних чувств к избраннице.

"Я должна была обращать внимание на то, что он не хочет планировать со мной будущее. Когда я сказала ему, что вижу его отцом своего ребенка, он ответил, что не хочет ездить на другой конец города, чтобы общаться с дочкой или сыном, так как мы можем расстаться. Тогда я списала это на его неудачный опыт прошлых отношений. Я признавалась, что люблю его со всеми недостаткам. Но не слышала признаний в ответ", – рассказала артистка.

Со слезами на глазах Задворный попросил у Златы прощения за свои действия и слова. Он сказал, что хотел быть честным с певицей. Огневич призналась, что пока не может этого сделать, поскольку ее рана свежа, но она когда-нибудь точно простит обидчика.

Во время болезненного расставания Злату поддерживала родная сестра, а также, на удивление телезрителей, Максим Тарапата. Ранее в сети появилось видео, на котором пара гуляет по Киеву. Вокалистка и бизнесмен рассказали, что действительно много общаются в последнее время.

"Я ее поддерживал, когда она рассталась с Андреем. Однако понимал, что у меня все еще есть чувства к ней. Сейчас мы дружим, а дальше жизнь покажет. Люди не приходят просто так в жизнь друг друга", – загадочно произнес Тарапата.

Злата с ним согласилась и добавила, что продолжает верить в любовь и надеется встретить свою судьбу в ближайшем времени. Возможно, уже встретила.

Напомним, в финале за сердце Златы боролось трое мужчин: 31-летний бизнесмен, который дважды был женат, Андрей Задворный, 38-летний предприниматель Дмитрий Шевченко и 30-летний "психолог с татуировками" в разводе Роман Свечкоренко. Холостячка выбрала первого.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) – 35-летняя украинская певица и телеведущая, которая выросла в Крыму. На "Евровидении-2013" выборола для Украины третье место. Год была депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре-2015 самостоятельно решила сдать мандат.

OBOZREVATEL следил за самыми интересными и значимыми событиями спецвыпуска "Холостячка. Жизнь после проекта". В материале мы собрали важные новости о судьбах всех участников шоу.