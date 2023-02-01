''Распространенная история в отношениях'': Никита Добрынин признался, изменял ли Квитковой

Десять дней назад стало известно о расставании телеведущего Никиты Добрынина и блогера Даши Квитковой. Как заявили супруги, это решение было обоюдным и они постараются сохранить здоровые родительские отношения ради сына. На этом фоне подписчики начали интересоваться у Добрынина, была ли измена с его стороны.

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Шоумен искренне ответил на вопрос в Instagram-stories. По его словам, несмотря на то что измена – это распространенная история в отношениях пар, он никогда не предавал любимых. Также табу для ведущего – поднимать руку на девушку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не изменял. Понимаю, если про подобное часто пишут, это распространенная история некоторых в отношениях, как и поднимать руку. Жаль, что вы такое выносили, терпели. Любите и уважайте себя", – написал бывший возлюбленный Даши Квитковой.

Добрынин обсудил со своей аудиторией и тему насилия в семье. Ему задали вопрос: "Поднимал ли он руку на женщину". Никита оставил мысли: "Конечно, не было. Никто не имеет права этого делать. Надеюсь, что и с ситуацией с парнями, которые издевались над девушками, сейчас полиция быстро разберется".

К слову, радиоведущий упомянул ужасающую историю, которая облетела всю Украину. В Киеве группа парней устраивала громкие вечеринки, на которые приглашала девушек, угощала их алкоголем, наркотиками, снимала на камеру обнаженных и насиловала.

Стоит сказать, что Никита не считает разрыв отношений с Дашей катастрофой и уверен, что они смогут пройти этот этап достойно. Сейчас Квиткова с полуторагодовалым Львом отдыхает на Мальдивах.

Как писал OBOZREVATEL, Даша Квиткова оплатила элитный курорт на островах сама. По словам блогера-миллионника, на бюджет мужа она никогда не претендовала и не будет этого делать. В месяц девушка имеет около 30-40 тысяч долларов заработка, потому может сама обеспечивать себя и сына.

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