''Мы не можем быть вместе'': Даша Квиткова заявила о разрыве с Никитой Добрыниным

Известная блоггерка и звезда шоу "Холостяк" Дарья Квиткова не живет вместе с возлюбленным Никитой Добрыниным. Пара разъехалась – сейчас Даша проживает вместе с сыном во Львове.

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Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой. Примечательно, что дом во Львове Дарья покупала вместе с мужем еще до брака.

Как известно, пара Квитковой и Добрынина сложилась на проекте "Холостяк". Влюбленные поженились, у них родился ребенок.

Однако, теперь Дарья сообщила, что не живет вместе с возлюбленным – сейчас их связывает только сын.

"Наши отношения развивались слишком быстро. Мы отдавали друг другу всех себя, были вместе 24/7. В какой-то момент поняли, что очень перенасытились друг другом. А также сейчас мы по-разному развиваемся. На фоне этого мы "задушили" морально друг друга", – сообщила Квиткова.

Как добавила блоггерка, сейчас для нее самым большим приоритетом является карьера. Ей нужно было "разрываться" между личной жизнью и работой.

Квиткова и Добрынин вместе посещают психолога, общаются – их связывают родительские отношения. Но дальнейшей перспективы этих отношений Даша не видит.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой романтического шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский и победительница проекта Екатерина Лозовицкая в пост-шоу на СТБ признались, что их лавстори продолжалась недолго. Буквально через месяц пара рассталась.

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