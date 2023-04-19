'Холостяк' Топольский публично унизил Лозовицкую: у меня давно есть другая девушка, а ты застряла в прошлом

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский публично обратился к своей бывшей, победительнице шоу Екатерине Лозовицкой, которая на днях дала новое интервью. Бизнесмен упрекнул экс-возлюбленную, будто она стремится нажиться на его имени и не может примириться с расставанием. "Холостяк" заявил, что уже давно встречается с другой, которая получает от него цветы и заботу, чего в свое время не хватало Лозовицкой.

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Такое обращение появилось в его Instagram-stories. Топольский объяснил, что хотел написать бывшей лично, однако девушка, которая "не может его отпустить", заблокировала страницу экса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В интервью Екатерина Лозовицкая ответила на несколько вопросов, связанных с "холостяком". В частности, во время разговора со Славой Деминым она вспомнила, что бывший не дарил ей цветы и не заботился о ней.

Топольский с сарказмом ответил победительнице реалити, обвинив ее в желании пропиариться на проекте и "игре" в отношениях с ним.

"В интервью я видел ненависть, обиду и скрытую агрессию. Я чувствую, что тебе сложно отпустить наш с тобой разрыв, но старайся. Отпусти. Я не отвечал на твои посты с подколами, потому что я знаю, что тебе до сих пор больно. Я искренне не хочу, чтобы тебя эти негативные эмоции съедали изнутри", – обратился к бывшей бизнесмен.

Он также добавил, что все герои "Холостяка" уже начали жить своей жизнью, кроме Лозовицкой.

"Понимаешь, мы все уже живем своей жизнью, а ты единственная, кто застрял прошлом. Я не знаю, может это просто желание на мне похайпиться. Я тебя поздравляю. Ты выиграла. А теперь просто отпусти и наслаждайся своей жизнью. Я уже давно нахожусь в отношениях с другой девушкой, которую люблю, которой дарю цветы, о которой забочусь", – сказал Топольский.

Как известно, Екатерина Лозовицкая также начала новые отношения. Модель не называет имени своего партнера, но гордится его мудростью и взглядами на жизнь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Топольский поскандалил со своим кумом – известным ведущим Славой Деминым. Что между ними произошло – читайте по ссылке.

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