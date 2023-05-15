Бейби-бум: сразу две звезды рассекретили, что ждут пополнения в семье в День матери

Накануне, в День матери, две звезды украинского шоу-бизнеса рассекретили, что скоро станут родителями. Супермодель Алла Костромичева и герой реалити-шоу "Холостяк-6" Иракли Макацария поделились красноречивыми фото.

Видео дня

Для судьи шоу "Топ-модель по-украински" это уже вторая беременность, а вот жена Макацарии при надежде впервые. Сообщения появились в их соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы благословлены вторым ребенком. С Днем матери! Я сделаю все возможное, чтобы ты родилась в лучшем мире", – написала модель.

Судя по фото, звезда уже очень скоро во второй раз станет матерью. Алла Костромичева около 8 месяцев не публиковала фото в полный рост, а на появлявшихся в ее профиле кадрах беременность была незаметной.

О беременности жены Иракли Макацарии поговаривали еще в феврале этого года, когда на одном из фото заметили у Лизы Чичуа небольшой животик. 14 мая супруги подтвердили сплетни и показали трогательное семейное фото.

"3 из нас", – лаконично написал бывший "холостяк".

Ранее OBOZREVATEL писал, что певец Виталий Козловский рассказал о любимой женщине. Раскрывать ее личность музыкант не стал, однако отношения пары, очевидно, очень серьезные, ведь вместе они планируют пополнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!