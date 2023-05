Определились финалисты: кто станет конкурентом Украины в гранд-финале Евровидения-2023. Полный список после полуфиналов

После завершения двух полуфиналов масштабного европейского конкурса Евровидение-2023 определился список финалистов, которые 13 мая будут бороться за победу. Кроме участников из тех стран, которые уже показали себя 9 и 11 мая, выступят также конкурсанты из "большой пятерки" государств-основателей и украинский дуэт TVORCHI.

Украинцы попали в гранд-финал на правах страны-победителя прошлого года. OBOZREVATEL решил напомнить, чьи выступления можно будет увидеть уже в эту субботу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полный список финалистов Евровидения-2023 после двух полуфиналов:

– Хорватия: Let 3 – Mama šč!

– Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna

– Швейцария: Ремо Форрер – Watergun

– Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

– Чехия: Vesna – My Sister's Crown

– Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn

– Португалия: Mimicat – Ai coração

– Швеция: Лорин – Tattoo

– Сербия: Luke Black – Samo mi se spava

– Норвегия: Алессандра – Queen of Kings

– Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

– Кипр: Эндрю Ламброу – Break A Broken Heart

– Эстония: Алика – Bridges

– Бельгия: Густаф – Because Of You

– Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

– Литва: Моника Линките – Stay

– Польша: Blanka – Solo

– Австралия: Voyager – Promis

– Армения: Brunette – Future Lover

– Словения: Joker Out – Carpe Diem

Участники из стран-основателей и Украина:

– Италия: Marco Mengoni – Due vite

– Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song

– Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

– Испания: Blanca Paloma – Eaea

– Франция: La Zarra – Évidemment

– Украина: TVORCHI – Heart of Steel

Напомним, уже 13 мая состоится долгожданный финал, где будут соревноваться лучшие вокалисты из более чем 20 стран. Все что нужно знать о масштабном шоу – читайте здесь.

Украинский дуэт TVORCHI, представляющий нашу страну, уже провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. В их номере появились новые детали, которые раньше не видели.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из украинских знаменитостей выступит в финале конкурса. Среди них можно будет увидеть звезд Евровидения прошлых лет.

