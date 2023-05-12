Определились финалисты: кто станет конкурентом Украины в гранд-финале Евровидения-2023. Полный список после полуфиналов
После завершения двух полуфиналов масштабного европейского конкурса Евровидение-2023 определился список финалистов, которые 13 мая будут бороться за победу. Кроме участников из тех стран, которые уже показали себя 9 и 11 мая, выступят также конкурсанты из "большой пятерки" государств-основателей и украинский дуэт TVORCHI.
Украинцы попали в гранд-финал на правах страны-победителя прошлого года. OBOZREVATEL решил напомнить, чьи выступления можно будет увидеть уже в эту субботу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Полный список финалистов Евровидения-2023 после двух полуфиналов:
– Хорватия: Let 3 – Mama šč!
– Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna
– Швейцария: Ремо Форрер – Watergun
– Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
– Чехия: Vesna – My Sister's Crown
– Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn
– Португалия: Mimicat – Ai coração
– Швеция: Лорин – Tattoo
– Сербия: Luke Black – Samo mi se spava
– Норвегия: Алессандра – Queen of Kings
– Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
– Кипр: Эндрю Ламброу – Break A Broken Heart
– Эстония: Алика – Bridges
– Бельгия: Густаф – Because Of You
– Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
– Литва: Моника Линките – Stay
– Польша: Blanka – Solo
– Австралия: Voyager – Promis
– Армения: Brunette – Future Lover
– Словения: Joker Out – Carpe Diem
Участники из стран-основателей и Украина:
– Италия: Marco Mengoni – Due vite
– Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song
– Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
– Испания: Blanca Paloma – Eaea
– Франция: La Zarra – Évidemment
– Украина: TVORCHI – Heart of Steel
Напомним, уже 13 мая состоится долгожданный финал, где будут соревноваться лучшие вокалисты из более чем 20 стран. Все что нужно знать о масштабном шоу – читайте здесь.
Украинский дуэт TVORCHI, представляющий нашу страну, уже провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. В их номере появились новые детали, которые раньше не видели.
Ранее OBOZREVATEL писал, кто из украинских знаменитостей выступит в финале конкурса. Среди них можно будет увидеть звезд Евровидения прошлых лет.
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