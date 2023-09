Баянистка оркестра ВСУ, 'Королева Польши' и дирижер церковного хора: топ-5 самых ярких участников четвертого выпуска 'Голосу країни-13'

В воскресенье, 24 сентября, на 1+1 прошел четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни-13", а по совместительству и последние слепые прослушивания этого сезона. Мест в командах тренеров было мало, поэтому они особенно пристально выбирали участников. Впрочем, устоять перед мощным и проницательным вокалом некоторых конкурсантов было просто невозможно.

На сцене звучали украинские народные песни, польская композиция о войне в Украине, хиты современных отечественных исполнителей, а также музыкальные бестселлеры. Кроме того, как всегда, вокалисты поражали своими личными историями и достижениями. О самых ярких, по мнению редакции, участниках расскажем в материале OBOZREVATEL.

Светлана Чередниченко

Светлана – артистка Образцово-показательного оркестра ВСУ. Вместе с коллегами она часто посещает самые горячие точки фронта, где выступает перед нашими защитниками и тем самым поднимает их боевой дух. За эту важнейшую миссию тренеры проекта аплодировали девушке стоя. Впрочем, не только работа киевлянки заставила судей подняться. Светлана поразила всех присутствующих в зале мощным исполнением песни Русланы "Знаю я". Она не только пела, но я аккомпанировала себе на аккордеоне. На этот инструмент еще маленькую Светлану отдали родители в музыкальную школу. Там ей и привили любовь к украинской народной музыке.

Вероника Мартынюк

Год назад дочь священника из Ивано-Франковской области решилась создать архиерейский хор ПЦУ под названием EMIS, чтобы духовно вдохновлять соотечественников и помогать им пережить войну. В 2023 году Митрополит Эпифаний пригласил хор впервые за 300 лет петь колядки в Киево-Печерской Лавре на Рождество. 20-летняя Вероника решила доказать, что может быть не только дирижером, но и сольной исполнительницей. Ей это удалось. На слепых прослушиваниях девушка спела колядку "Роди Боже жито", и не смогла оставить равнодушными слушателей.

Александра Погуляй

Александра – стейдж-директор "Голосу країни". Она уже много лет работает за кулисами проекта и хорошо знакома со всеми тренерами. На сцене она оказалась случайно. Дело в том, что впервые в истории шоу на слепых прослушиваниях не хватило участников – тренер Иван Клименко имел последнее свободное место в своей команде. Продюсеры нашли выход из ситуации и попросили выйти на сцену свою коллегу по съемочной площадке. Оказывается, Александра имеет невероятной красоты голос, хотя, как призналась она сама, никогда вокалом не занимались. Она спела песню Леди Гаги Always Remember Us This Way и поразила всех судей.

Екатерина Козлова

Была среди участниц этого выпуска и настоящая королева, а именно обладательница титула "Королева Польши" Екатерина Козлова, живущая за пределами родной Украины уже 9 лет. На польском конкурсе красоты украинка смогла показать свой талант и спеть на большую аудиторию народную украинскую песню. Именно это помогло ей обрести заветную корону. Продемонстрировать силу своего голоса Екатерина решила и на "Голосі країни", где спела трек Bleeding love – Leona Lewis.

Юлия Белей

Вокалистка из Львова из-за войны проживает в Варшаве, где продолжает петь и собирать на концертах деньги для ВСУ и всех, кто пострадал от российской агрессии. На проекте Юлия спела песню на польском языке от польской исполнительницы, которая рассказывает о трагедии украинского народа сквозь призму детских глаз. Таким образом, украинка хотела еще раз отблагодарить польский народ за всестороннюю поддержку.

